考量這七點　中選會決議18歲公民權複決綁九合一大選投票

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中選會指出，經考量投票完成的法定期限及下列因素，決定111年憲法修正案之複決案定於111年11月26日，與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。
第一， 中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案，經立法院朝野黨團高度共識下提出，投票日期的訂定，宜考量公民參與修憲工程的影響。
第二， 憲法修正案公告期間長達6個月，民眾有充分時間知悉憲法修正案內容，憲法修正案的複決案與公職人員選舉同日舉行投票，尚無因公職人員選舉的政黨或候選人競爭交互影響，模糊憲法修正案內容焦點，或使選民混淆複決案意旨，以致投票結果偏離民意。
第三， 憲法修正案公告期間，選務機關已可就憲法修正案的複決案預為籌辦規劃各項選務工作，與111年地方公職人員選舉同日舉行投票，選務籌辦時間仍屬充裕。
第四、 憲法修正案之複決案僅1張公投票，如與111年地方公職人員選舉同日舉行投票，選舉人至多領取5張選舉票、1張公投票，投開票作業不致過於複雜，選務能量尚可承載負荷。
第五， 111年地方公職人員選舉投票日期定於111年11月26日，又憲法修正案之複決案應於111年12月28日前舉行投票，同日舉行投票符合社會期待，也為憲法特別規定所許。
第六， 公職人員選舉、公民投票投票日均為依法指定的放假日，如短期內辦理2次投票，勢必影響全國產業經濟活動及企業人力調度。
第七， 考量COVID-19疫情，憲法修正案之複決案與111年地方公職人員選舉同日舉行投票，避免2次大規模人流移動與群聚活動，有利維護民眾及投開票所工作人員的健康安全。