房市／竹科客年終、分紅　牽動當地房市

信義房屋竹北文興店專案經理陳世文觀察，以分紅獎金1200萬為例，此類客群在科技公司中為中高階級主管，在新竹多是居住多年並已持有自身房產為主，所以他們也會分散風險，並非把全部資金投資在房產上，除了投資房地產外 股票 基金也屬於投資項目，對於自身房產的態度則是不急於賣房出售變現，在現在通膨更嚴重的情況下更是惜售，讓原就供給量不大的新竹房市更為緊縮。
而一般園區客大多可領到1-200萬的年終獎金，陳世文進一步說明，在領年終前半年，是園區客積極看屋的時刻，他們會超前部署看屋，假設若是自備款只有4-500萬，只能看1600萬的房子，但因為看屋需要時間，所以他們會加上他們即將領到的年終，就可看總價更高的房屋，也因普遍都能領到不錯的年終獎金，看屋需求持續居高不下。
陳世文觀察，近1、2年台商回流，科技大廠持續擴廠招募新人，新竹的人口紅利穩定增長，加上疫情讓游資留在國內，原就不大的新竹房市，供給與需求嚴重失衡，園區的高獎金也有推波助瀾的效果，以上種種因素讓新竹房價屢創新高，以竹北高鐵特區為例，因擁高鐵等重大交通建設又多公園綠地，近年逐漸成為園區客的購屋指標，許多指標建商已站穩6字頭，4字頭也逐漸消失中。
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