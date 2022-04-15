中市家用快篩劑恐斷貨　議員：掌握快篩量能

中央政府因應近期疫情延燒而徵用快篩試劑，今 (15) 日民進黨市議員何文海、江肇國質詢表示， 家用快篩試劑存備數量，以當前台中市內各大醫療院所、藥局、便利超商以及愛心快篩站可供給多少市民使用， 要求衛生局盤點快篩試劑，即刻檢討快篩試劑的使用時機及對象，使用剩餘的快篩試劑，務必持續積極向中央政府爭取快篩劑數量以面對未來病例增加。

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何文海表示， 現今北部疫情嚴峻，確診人次已破千人，對於家用快篩劑儲備用量不足，市府對快篩試劑即將斷貨是否有任何因應措施。

另外，家用快篩劑售價一劑約為新台幣300元左右，對於民眾也是一項負擔，如家中成員若有疑似足跡重疊，就需要全家都使用快篩劑，以五口之家計算就需耗費1500元，對社會弱勢族群來說是種沈重負擔，希望衛生局爭取中央分配數量後，能就快篩試劑在定價上給予補助優惠。

江肇國表示，中央疫情指揮中心公布中市公費快篩試劑發放診所共計 61 家，平均一家診所要服務 4 萬 6 千位市民，顯然不足以因應未來疫情持續高漲、病例增加的防疫需求，呼籲臺中市府務必掌握快篩量能，保障市民們在疫情下的防疫權益。

衛生局長曾梓展表示，目前台中市剩下 12338 劑家用快篩試劑，市府本來已向亞培下訂三萬劑家用快篩試劑，但因為中央徵調快篩試劑，故而該公司未能如期出貨。若中央不釋放出來的話，台中市自備的家用快篩量很可能到下禮拜就會用完。