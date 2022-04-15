中市家用快篩劑恐斷貨　議員：掌握快篩量能

我是廣告 請繼續往下閱讀
何文海表示，現今北部疫情嚴峻，確診人次已破千人，對於家用快篩劑儲備用量不足，市府對快篩試劑即將斷貨是否有任何因應措施。
另外，家用快篩劑售價一劑約為新台幣300元左右，對於民眾也是一項負擔，如家中成員若有疑似足跡重疊，就需要全家都使用快篩劑，以五口之家計算就需耗費1500元，對社會弱勢族群來說是種沈重負擔，希望衛生局爭取中央分配數量後，能就快篩試劑在定價上給予補助優惠。
江肇國表示，中央疫情指揮中心公布中市公費快篩試劑發放診所共計61家，平均一家診所要服務4萬6千位市民，顯然不足以因應未來疫情持續高漲、病例增加的防疫需求，呼籲臺中市府務必掌握快篩量能，保障市民們在疫情下的防疫權益。
衛生局長曾梓展表示，目前台中市剩下12338劑家用快篩試劑，市府本來已向亞培下訂三萬劑家用快篩試劑，但因為中央徵調快篩試劑，故而該公司未能如期出貨。若中央不釋放出來的話，台中市自備的家用快篩量很可能到下禮拜就會用完。
曾梓展指出，台中市目前存有的試劑分為兩種，一種為醫用的快篩試劑，一整盒內有20至25劑，現存有四萬四千多劑，二為家用快篩，一劑一包，目前存有一萬兩千多劑家用快篩試劑。目前現在全國家用快篩試劑各縣市都買不到，前幾天還有其他縣市向台中市借，中央還未公告地方政府可以申請領用家用快篩試劑，市府將盡力與中央爭取。