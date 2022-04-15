陳時中何時換掉？柯文哲：不要為選舉搞到全國全軍覆沒
新冠肺炎疫情升溫，今（15）日新增1209例確診，創疫情爆發後國內確診新高，國民黨列防疫指揮官陳時中的跑攤記錄，酸陳時中只想選舉，反問何時交棒？台北市長柯文哲今日指出，指揮官要不要換，真的要好好想一想，不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒，這要小心。
北市府今日下午舉行防疫因應記者會，柯文哲指出，防疫指揮官這件事，是很嚴肅的題目，從現在起，疫情是不可測的，疫情多嚴重不知道，他很客觀的講，這時要換指揮官，也是有問題，因為識途老馬，有時要接一個工作，突然要換一個原來不是每天在處理的人，還是有問題，因為任何一個工作要上手，還是需要時間。
柯文哲坦言，很誠實地講，很認真面對疫情，每天開防疫會議、準備防疫專責旅館、準備快篩劑，「這會三條線」，很認真處理都不見得處理得很好，如果又分心，這是大問題。
柯文哲呼籲，關於換防疫指揮官的事，希望中央自己想好，現在大敵當前，開戰前夕，指揮官要不要換真的要好好想一想，不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒，這要小心。
※【NOWnews 今日新聞
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