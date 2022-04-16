房市／多項領航建設帶動　水湳經貿園區熱度直逼七期

信義全球資產總經理柯宏安分析，被視為台中最後一塊寶地的「水湳經貿園區」，為台中都會區綠帶最大的重劃區，未來除了將有捷運橘線經過外，也有包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心及水湳轉運中心等五大亮點重大建設，各項利多因素抬升熱度，因此也被譽為下一個七期。
盤點過去兩年水湳經貿園區實價登錄記錄，從2019年政府積極辦理標售後，連續兩年土地交易破100億元，其中2020年建商搶進園區內大面積土地，讓交易總金額衝至243億元，2021年因建商已多數搶先插旗，可購土地相對量少下，交易規模雖僅158億，但破百億的規模仍排名台中市各重劃區的前三名，是建商鎖定必爭之地，包含寶輝、豐邑、總太、達麗、遠雄等知名建商在插旗行列中。
文商段為水湳經貿園區最精華亮眼的地段，2020年總交易金額139億元，2021年來到146億元，兩年總交易規模就佔整體水湳經貿園區交易約7成。文商段的高容積率可說是其吸引建商加價搶進的主因，從實價登錄可以觀察到2016年此地段的土地平均單價約還落在110~150萬元，到2021年時，就已見到每坪站上200萬元大關的交易，受重視度不亞於七期重劃區。
總經理柯宏安表示，產業帶動各大建商加碼台中土地，水湳經貿園區腹地大、重大建設議題多，政府規劃了五大專用區，包括生態住宅區、文化商業區、創新研發專區、經貿專用區、文教區，讓此區話題性十足，交易熱度必然維持高檔。不過，目前建商在營建成本居高不下、政策限縮購地融資、央行升息等因素夾擊下，年初至今可看到建商態度較觀望、中小型建商欲售地出場調節、大型建商雖受影響相對較小，但可能調整購地推案步調或考慮轉向商用不動產開發等想法，建商在接下來的購地推案布局策略勢必需更有彈性。
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