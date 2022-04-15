史上最強燈會！「2022台灣燈會在高雄」8項國際大獎入手

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負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄副市長史哲表示，這一次的燈會以突破性的思考，運用科技打破傳統燈會模式，衛武營、愛河灣雙主場的規劃，各種結合城市代表地景的主燈，還有令人震撼的無人機演出，能夠獲得國際大獎的肯定，能夠讓高雄更具信心的邁向下半年度台灣文博會、台灣設計大展的挑戰，也請大家繼續給予期待與支持。
高市府文化局長王文翠表示，高雄以「2022台灣燈會在高雄整體規劃」、「愛河灣主燈--光啟愛河灣」、「千手光劍：機械手臂光之展演」、「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」等四個項目獲得2022美國MUSE設計大獎燈光設計最高榮譽鉑金獎，以「船愛—虛實光影歌仔音樂劇」、「愛河智慧燈光控制系統改造」等兩個項目分別獲得2022美國MUSE設計大獎概念設計金獎與燈光設計金獎，加上日前公布的聚膠行動輕軌列車「微光流動」獲得MUSE設計大獎概念設計銀獎，以及平行展「高雄國際貨櫃藝術節」作品「謐靜立方」獲得Rethinking the Future Awards 2022快閃建築物首獎，至今已累計入手八項國際大獎，是十分難得的城市榮耀。
高市府觀光局長周玲妏表示，山、海、河、港、船，造就了與眾不同的高雄，燈會延續著這樣的精神，以光的各種形式建構出與眾不同的台灣燈會，透過燈會把設計、城市治理、照明環境美學的概念導入籌辦過程中，讓燈光翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。