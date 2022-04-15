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史上最強燈會！「2022台灣燈會在高雄」8項國際大獎入手

▲「台灣燈會在高雄」以突破性的思考，運用科技打破傳統燈會模式。（圖／高市府文化局提供）
▲「台灣燈會在高雄」以突破性的思考，運用科技打破傳統燈會模式。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-04-15 17:10:26

「2022台灣燈會在高雄」被譽為史上最強燈會，長達1個月的活動，總計有180多件作品、兩百多項演出，帶來千萬參觀人潮與經濟效益，民調滿意度高達八成一，更讓八成七高雄市民感到光榮。今日又迎來好消息，榮獲2022美國MUSE設計大獎( Muse Design Awards)的肯定，一舉奪得4項鉑金獎、2項金獎，加上日前已公布的兩個獎項，目前累積8項國際大獎入手！

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▲燈會以光的各種形式建構出與眾不同的台灣燈會。（圖／高市府文化局提供）
▲燈會以光的各種形式建構出與眾不同的台灣燈會。（圖／高市府文化局提供）
高雄市長陳其邁表示，「2022台灣燈會在高雄」創下許多記錄與話題，每個作品，都讓人留戀，也讓你我透過「光」，看見高雄的璀璨與潛力。精采的畫面歷歷在目，成為最引以為傲的高雄記憶。」

負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄副市長史哲表示，這一次的燈會以突破性的思考，運用科技打破傳統燈會模式，衛武營、愛河灣雙主場的規劃，各種結合城市代表地景的主燈，還有令人震撼的無人機演出，能夠獲得國際大獎的肯定，能夠讓高雄更具信心的邁向下半年度台灣文博會、台灣設計大展的挑戰，也請大家繼續給予期待與支持。

▲「台灣燈會在高雄」長達1個月的活動，總計有180多件作品、兩百多項演出，帶來千萬參觀人潮與經濟效益。（圖／高市府文化局提供）
▲「台灣燈會在高雄」長達1個月的活動，總計有180多件作品、兩百多項演出，帶來千萬參觀人潮與經濟效益。（圖／高市府文化局提供）
高市府文化局長王文翠表示，高雄以「2022台灣燈會在高雄整體規劃」、「愛河灣主燈--光啟愛河灣」、「千手光劍：機械手臂光之展演」、「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」等四個項目獲得2022美國MUSE設計大獎燈光設計最高榮譽鉑金獎，以「船愛—虛實光影歌仔音樂劇」、「愛河智慧燈光控制系統改造」等兩個項目分別獲得2022美國MUSE設計大獎概念設計金獎與燈光設計金獎，加上日前公布的聚膠行動輕軌列車「微光流動」獲得MUSE設計大獎概念設計銀獎，以及平行展「高雄國際貨櫃藝術節」作品「謐靜立方」獲得Rethinking the Future Awards 2022快閃建築物首獎，至今已累計入手八項國際大獎，是十分難得的城市榮耀。

▲「2022台灣燈會在高雄」目前累積8項國際大獎入手。（圖／高市府文化局提供）
▲「2022台灣燈會在高雄」目前累積8項國際大獎入手。（圖／高市府文化局提供）
高市府觀光局長周玲妏表示，山、海、河、港、船，造就了與眾不同的高雄，燈會延續著這樣的精神，以光的各種形式建構出與眾不同的台灣燈會，透過燈會把設計、城市治理、照明環境美學的概念導入籌辦過程中，讓燈光翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。

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