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批「本土破千」不該發生！專家：全面開放還有1.5個條件

▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增1209例本土新冠肺炎確診個案，是我國首次本土病例破千例。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增1209例本土新冠肺炎確診個案，是我國首次本土病例破千例。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-04-15 17:24:19

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增1209例本土新冠肺炎確診個案，是我國首次本土病例單日破千例。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時直指，台灣雖終究要走向開放，但鬆綁條件還有1.5個還沒達到，「談開放言之過早」。

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今本土新增1209例確診個案，是我國首度單日破千例，原先指揮官陳時中預估月底會破千，今他改口，認為「月底破萬確實有可能」，不過重點並非染疫規模，現階段要朝確實減災努力。

對此，李明政直言，「我看當然不能接受，民眾看也不能接受，只有政府接受」，這波社區疫情在台灣多縣市多點爆發，若要控制好狀況需要快速疫調清楚，現在無法做到，案例數絕對會是一天一天增加，「這是一定的」。

李明政進一步指出，台灣根本不應該有這波疫情流行，過去兩年來我國防疫成績是世界之最，應該要繼續保持，即使台灣終究要走向開放之路，也應等待合適的時間點，不能突然就開放。他更點名，就是因為自3月7日縮短入境檢疫天數至10日後，約有1成的人是在10日後進入社區才發病，經歷3週的時間發酵，因此自3月底起本土個案逐漸增加，才會造成本土疫情升溫。

李明政解釋，想要鬆綁有3個條件，首先是民眾要具有自我防疫概念，應戴好口罩、隨時清潔手部衛生、保持安全社交距離避免群聚等，「這台灣民眾絕對沒問題，百分之百都做得很好！」其次為施打有效疫苗，不過現在疫苗只能防止轉變為重症與死亡，難以預防感染，還是需要等待次世代疫苗研發，疫苗條件才算齊備。

第3個條件為要有充足且有效的口服藥物，李說明，藥物有效是要確診吃了能夠康復，如同抗流感藥物克流感一樣，不過台灣在開放前僅採購2萬份且藥物尚未完全抵台，近期開放後再採購70萬份後，「現在火燒屁股了」，簽約藥物也還沒進口，認為「台灣還有一個半條件還沒完成，談開放言之過早」，台灣需要有條件才能解封，自己並非反對台灣開放，但問題是「準備好了嗎？」

李明政建議，現在除了顧及前方持續延燒的疫情，也要從源頭控管入境個案，將檢疫期恢復至14日，避免更多確診者流入社區。他也估計，依照疫情發展，輕症與無症狀者持續入住檢疫所與防疫旅館，檢疫所與防疫旅館將爆滿，而醫院僅收治中重症，但中重症個案不多，醫院專責病房將有許多空床，呼籲政府應調整規劃，並盡快全面開放輕症居家照護，合理分配醫療量能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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