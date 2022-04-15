嘉義阿伯在「天上人間」確診！隱匿足跡害友染疫遭罰30萬

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翁章梁指出，衛生局疫調時，案28649隱瞞曾與友人一起在家中打麻將的足跡，後來衛生局得知後，立即匡列牌友為接觸者，13日經PCR採檢發現案31011、案31012確診。
翁章梁表示，2人作息習慣為夜間打牌白天睡覺，縣府已對2人9日至13日的活動足跡環境消毒，並發送足跡簡訊123通，今天在嘉義長庚醫院及部立朴子醫院設置篩檢站，足跡重疊的民眾須前往篩檢。
翁章深說，針對案28649隱瞞曾與友人打麻將的足跡接觸史，延遲且影響衛生局疫情調查，將重罰最高30萬元。另外，嘉義縣1名17歲朱姓少年被匡列居家隔離，16日才解除隔離，但昨天卻擅自外出且無照駕車自撞，因違反規定，衛生局也將裁罰20萬元。
另外，今天新增另1例案31343，為63歲女性，是宜蘭環島進香團成員，6日至10日獨自1人參加進香，返家後，經媒體報導得知進香團有確診案例，則1人獨居家中3樓，未與家人接觸，14日經衛生局通知接觸者採檢後確診，無公共足跡，已收治隔離。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，精忠營區同梯入伍新兵接觸群聚案，昨天再增1名新兵確診，全案累計已25人確診。今天營區443名新兵進行快篩結果均陰性，且第1批212名新兵解除隔離，已通知所屬縣市政府派專車接送回家。（編輯：郭諭儒）