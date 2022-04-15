本土+1209，中症比例增　80歲以上長者中重症比例逾10%

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中症案例+10 羅一均：年長者須特別注意
經統計，本土疫情現況自今（2022）年年初至昨日，共計6543人確診，其中輕症/無症狀人數為6514人，約佔整體確診人數的99.56%；然而，陳時中坦言，中症比例似有上升趨勢，今新增中症人數有10名，比例來到0.41%；重症人數則仍維持2位。
指揮中心醫療應變組副組長羅一均說明，今新增之10名中症病例，涵蓋年齡自40多歲到80多歲都有，多有心血管疾病及高血壓等慢性疾病，少數還有合併糖尿病或B型肝炎。但之中僅四位完整接種兩劑以上疫苗，另六名中有三位從未接種新冠肺炎疫苗。臨床表現以「肺炎」居多，血氧濃度較低，目前以瑞德西韋治療中。
羅一均提醒，雖目前整體確診人數中，輕症/無症狀比例高，但以現有數據看來，80歲以上的年長者仍屬於染疫高風險族群，出現中重症比例逾10%，呼籲民眾加強注意家中老人是否有做好戴口罩、勤洗手等防護措施，並鼓勵其完成三劑疫苗接種。
疫情規模非首重 「三方面」提升國家對病毒防禦力
綜觀各國疫情現況，陳時中指出，「面對疫情，最重要的不在疫情規模大小，而是各國防禦病毒的能力高低」，而加強防禦可從三大方面著手，分別為（一）疫苗（二）藥物準備（三）輕重分流。
除持續推動輕/無症者居家隔離之外，今也再新增一家地方加強型防疫旅館，協助維持一定之空床數，以備不時之需。
而針對台灣新冠疫苗施打現況，陳時中提到，現在第一劑覆蓋率約為83.99%；第二劑79.17%；追加劑則為53.85%。
公費新冠一號使用新制 確診居家隔離也可用！
指揮中心於今年1月17日時，將清冠１號納入公費治療範圍，然當時僅侷限在防疫旅館、集檢所及防疫主責醫院。而為因應接下來的輕、重症分流政策，中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，進行居家隔離的確診者可藉兩種方式申請使用公費清冠一號治療，一為個案自行預約視訊診療；二為透過地方政府指定之主責院所。
在取藥的部分也有新制上路，除可委託親友至視訊診療機構領藥之外，也可由視訊診療機構，將藥送至確診個案住所，希望能幫助到更多有需求的確診者。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53430
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