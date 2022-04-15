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本土+1209，中症比例增　80歲以上長者中重症比例逾10%

本土+1209，中症比例增　80歲以上長者中重症比例逾10%
本土+1209，中症比例增　80歲以上長者中重症比例逾10%

健康醫療網

2022-04-15 17:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】中央流行疫情指揮中心今（4/15）公布，本土個案新增1209例，成長幅度較前兩天來的多；境外移入數則相對較低，包含68例落地採檢及7例居家檢疫採檢，共75例。指揮中心指揮官陳時中宣告，因應機場落地採檢陽性率的變化，現將美國、加拿大、紐西蘭及澳洲等地航班，從原實施之落地採檢，調整為「唾液採檢」，改將採檢量能重心放在其他陽性率高，如東南亞、印度及中東等地區。

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因各縣市案例都大幅增加，陳時中表示，原先僅將北北基桃列為高風險區域，今新增「花蓮、高雄」兩地為高風險。而其中，高雄已向中央政府提出申請實施「確診者居家隔離」，陳時中也呼籲其他地方政府儘速前往申請，以期在疫情規模擴增的情況下，確保醫院病床周轉靈活度。

中症案例+10　羅一均：年長者須特別注意

經統計，本土疫情現況自今（2022）年年初至昨日，共計6543人確診，其中輕症/無症狀人數為6514人，約佔整體確診人數的99.56%；然而，陳時中坦言，中症比例似有上升趨勢，今新增中症人數有10名，比例來到0.41%；重症人數則仍維持2位。

指揮中心醫療應變組副組長羅一均說明，今新增之10名中症病例，涵蓋年齡自40多歲到80多歲都有，多有心血管疾病及高血壓等慢性疾病，少數還有合併糖尿病或B型肝炎。但之中僅四位完整接種兩劑以上疫苗，另六名中有三位從未接種新冠肺炎疫苗。臨床表現以「肺炎」居多，血氧濃度較低，目前以瑞德西韋治療中。

羅一均提醒，雖目前整體確診人數中，輕症/無症狀比例高，但以現有數據看來，80歲以上的年長者仍屬於染疫高風險族群，出現中重症比例逾10%，呼籲民眾加強注意家中老人是否有做好戴口罩、勤洗手等防護措施，並鼓勵其完成三劑疫苗接種。

疫情規模非首重　「三方面」提升國家對病毒防禦力

綜觀各國疫情現況，陳時中指出，「面對疫情，最重要的不在疫情規模大小，而是各國防禦病毒的能力高低」，而加強防禦可從三大方面著手，分別為（一）疫苗（二）藥物準備（三）輕重分流

除持續推動輕/無症者居家隔離之外，今也再新增一家地方加強型防疫旅館，協助維持一定之空床數，以備不時之需。

而針對台灣新冠疫苗施打現況，陳時中提到，現在第一劑覆蓋率約為83.99%；第二劑79.17%；追加劑則為53.85%。

公費新冠一號使用新制　確診居家隔離也可用！

指揮中心於今年1月17日時，將清冠１號納入公費治療範圍，然當時僅侷限在防疫旅館、集檢所及防疫主責醫院。而為因應接下來的輕、重症分流政策，中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，進行居家隔離的確診者可藉兩種方式申請使用公費清冠一號治療，一為個案自行預約視訊診療；二為透過地方政府指定之主責院所

在取藥的部分也有新制上路，除可委託親友至視訊診療機構領藥之外，也可由視訊診療機構，將藥送至確診個案住所，希望能幫助到更多有需求的確診者。

圖片來源/中央流行疫情指揮中心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53430

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