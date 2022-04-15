桃園+290！接種站爆搶打人潮

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鄭文燦昨（14）日疫情說明記者會中提到，社區仍有感染黑數及不明感染源，市府擴大疫苗接種服務，15日上午於24個社區接種站進行專案接種，不在籍、不限年齡均可施打，並下修長者年齡，60歲以上長者或50歲以上原住民長者，可使用免費愛心計程車往返接種站，並可於接種後獲得700元禮券及桃園好米1包，盼提升長者及全體市民疫苗覆蓋率，達到更好的保護力。
但今天上午有民眾林小姐表示，市民活動中心原訂專案只打到中午，不過到1150還是大排長龍。她一個早上已經跑了三個地方都沒針可打，等到下午三點多還在排隊。林小姐還強調，而且這個還是可隨到隨打免預約的地方診所。對於這種狀況，她表示雖然有通知單，但還是擔心會打不到疫苗。
桃園市衛生局對此表示，原本60歲以上總催注人口數為13萬2,095人，供各區公所發單通知前往接種站施打，依前三次長者專案接種經驗，長者實際發單到打率僅有約1成左右，原先疫苗是用1萬人次概估，惟近期疫情升溫，再加上接種站開放非長者一般民眾到站施打，導致接種情形超出預期，除了新屋區外其餘各區今日皆有反映疫苗追加需求。考量此次為長者接種專案，仍以服務發單長者為主，故現場施打的民眾便依各站疫苗量能彈性調整供應。
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