房市／小孩才做選擇！求職者不只看薪資　也得重視這兩事

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中華企業倫理教育協進會理事長、銘傳大學國際企業學系教授胡秀華分析，台灣少子化現象顯著，現代年輕人成長過程多半都受到家庭很高的保護與期許，因此投入職場時，相較其他世代的求職者，會更希望雇主能提供友善的工作環境、較佳的就業保障（如職場的公平性、自由程度等），且會希望工作與生活平衡，保有各自的空間。
個人條件佳的質優求職者對於企業有較高期待，部分企業也會提出相應的回應。胡秀華指出，當人才願意不斷學習、追求成長，企業也願意在薪資福利、人才培育等方面提供更好的資源，就是邁向「人才永續」的關鍵一步。
而以國內房仲龍頭公司信義房屋為例，針對核心事業的不動產經紀人員，提供6個月保障底薪5萬元及業界首創的「30天工作鑑賞期」，若期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓方面，也設有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。
信義房屋今年另首度推出「總公司幕僚儲備幹部計畫」，鎖定國內外大學或研究所的應屆畢業生，及工作經驗兩年內的社會新鮮人，提供保障月薪7萬、年薪120萬的薪資待遇。為期2年的培訓中，也將提供單位輪調、培訓、中高階主管擔任導師及教練等系統性訓練，短期可成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。而無論是業務或幕僚人才，全都享有買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等薪酬福利。
信義房屋今年響應參與「TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」，期望與國內其他大型企業如國泰金控、台達電子、台灣IBM等共同努力培育人才，在少子化、缺工浪潮席捲的時代下，讓人才得以永續發展。