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顧客回籠！泰拚開放　米其林小吃店「重戴護目鏡」喜迎客

▲隨著泰國放寬防疫措施，知名小吃店「痣姐」的顧客也回籠。圖為店主素平亞，她平時都帶著護目鏡進行料理。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著泰國放寬防疫措施，知名小吃店「痣姐」的顧客也回籠。圖為店主素平亞，她平時都帶著護目鏡進行料理。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-15 17:31:282022-04-15 17:43:11

新冠肺炎疫情已經肆虐逾2年，泰國目前單日新增確診病例仍然居高不下，但是為了拯救觀光，近來仍陸續放寬相關的邊境措施。隨著觀光客逐漸回籠，泰國街頭也逐漸熱鬧起來，其中曾獲得米其林一星榮耀的知名泰國小吃店「痣姐」（Jay Fai）也再度重現昔日高朋滿座的場景。

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痣姐位在曼谷舊城區，已經有40多年的歷史，雖然店內沒有華麗的裝潢，但所提供的小吃卻是上等美味，吸引來自世界各地的饕客前往，小小一間店總是擠滿人潮，必須排隊等候才能吃上一餐。

但是新冠肺炎疫情襲擊之下，為了控制疫情，泰國關閉國門，並且限制餐廳開業。直到去年，泰國政府為了拯救觀光經濟，分階段實施開放計劃，而痣姐的資深大廚素平亞（Supinya Chansuta）也在4月9日再度戴上她的招牌滑雪護目鏡，重新拿起鍋鏟，迎接「聞香而來」的顧客。

看見顧客逐漸回籠，素平亞高興的表示，她非常開心能再次進行料理。「我很高興能再次開店，我只想為我的顧客做料理，這就是讓我快樂的事情。」

▲在疫情爆發期間，「痣姐」也受到影響，沒有顧客來訪。（圖／美聯社／達志影像）
▲在疫情爆發期間，「痣姐」也受到影響，沒有顧客來訪。（圖／美聯社／達志影像）
痣姐是由素平亞的父親所創立，由於素平亞臉上長有一顆大痣，因此大家都叫她「痣姐」，久而久之也就成為這間店的名字。素平亞出生於曼谷的華人社區，為了幫助家計，小學四年級畢業後就去做縫紉工。從小喜愛下廚的她，繼承了父親留下的小飯館，一路上打拚，最後終於闖出知名度，在疫情爆發之前，每天都有本地與外國遊客前來排隊品嚐她的手藝。雖然痣姐的菜色價格較為昂貴，但全都是用新鮮海產，再加上素平亞的好手藝，許多泰國演員、官員甚至是皇家成員現在都成為她的主顧。

痣姐還在2018年時，憑著美味又平價的招牌料理「泰式蟹肉蛋捲」，獲得米其林一星的榮耀。但在奪下一星之後，慕名而來的客人變多，都得花上3小時排隊，素平亞忙得不可開交，還有稅收人員前往小吃店「了解營收」。素平亞更抱怨「客人來這裡都只想要打卡拍照，而不是為了吃東西」，希望退還星星，提供佳餚給真正想吃的人。

▲痣姐的料理用料實在又新鮮，加上店主素平亞的好手藝，吸引國內外饕客前往。（圖／美聯社／達志影像）
▲痣姐的料理用料實在又新鮮，加上店主素平亞的好手藝，吸引國內外饕客前往。（圖／美聯社／達志影像）

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