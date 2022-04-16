今日來講股／台積電股價不給力？分析師：跟台幣貶值有關

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而以1美元兌換新台幣28.8元計算，營收金額將落在新台幣5068.8億元到5241.6億元之間，季增3.2%至6.7%，將再創單季營收新高紀錄。至於毛利率估也再創高，介於56%到58%之間，營業利益率預計介於45%到47%之間。台積電展望第二季同樣估再創新高，但股價卻不給面子，15日早盤一度跌12元，來到561元，跌幅1.7%。
為此，啟發投顧分析師丁彥鈞指出，台積電股價不給力、市場不買單，主要得去分析獲利達標的原因是什麼，其中有一部分是匯率，目前新台幣弱勢、美元相對強勢，台積電對客戶都是用美元來報價，因此台積電獲利高的原因有部分是因為新台幣貶值，匯率轉換造成毛利率上升、EPS的貢獻也是一樣的原因。
丁彥鈞說，法人大部分會認為這個獲利只是一次性的，是國際大環境的因素造成台積電獲利，並不是台積電本身的核心競爭力造成的。因此，法人在做預測時會把這部分匯兌獲利扣掉。而台積電在第一季傳統淡季時EPS來到7.82元，你以為全年EPS大概會來到31.28元，但實際法人僅預估全年EPS約30.8元上下。「其實台積電獲利，只是剛好符合法人的預期，並沒有特別出色」。
不過，丁彥鈞認為台積電仍非常有競爭力，以半導體產業先進製程與成熟製程來看，台積電的強項先進製程是沒有什麼隱憂的，反而是成熟製程會有所疑慮。他指出，半導體產業損益兩平的產能利用率大概是8成，過去台積電產能利用率來到95%以上，因此獲利很好。反觀聯電產能利用率過去比較低，因此股價多在20元以下，是後來晶圓代工產業供不應求，價格又一直往上漲，因此聯電產能利用率來到95%以上，獲利也大幅成長。可是他提醒，當市場供需漸漸恢復平衡之後，成熟製程還會有這麼多需求嗎？
丁彥鈞指出，目前產品一定是技術不斷提升，產品從成熟製程慢慢走向先進製程，台積電因為技術領先，先進製程占比更是來到50%以上，因此當未來半導體產業晶圓代工恢復供需平衡之後，以成熟製程為主如聯電或是力積電可能受到的影響會比較大，但台積電先進製程供不應求外，也因為全球技術領先，因此握有定價權，「僅此一家、別無分店」因此未來台積電的獲利表現仍非常樂觀。
既然台積電前景仍非常好，但為什麼外資會持續賣出台積電呢？丁彥鈞表示，台積電就算表現很好，股價也有上漲，但若新台幣持續貶值，外資買進以台幣計價的台積電股票，之後升息強勢美元之後，把資金匯回美國後，都可能都會有匯兌損失。
他說，過去疫情發生時，台灣經濟成長高於美國，外資也大量投資台股，使台灣衝上一萬八千點，但如今美國經濟要開始成長，或是美國經濟成長與台灣經濟成長差不多時，外資就會選擇再把資金移回美國，相對的台股就較弱勢，但他強調台積電的基本面絕對沒有問題，如果要加碼買進的話，現在股價屬於低檔不貴，但投資人不要期待今天買、明天馬上漲，畢竟升息環境目前台股的趨勢就是弱的，建議可觀察美國費半指數若止穩了，那麼就可以開始布局電子股或半導體族群。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。