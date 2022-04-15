懷孕36週以下孕婦確診不需至醫院？　指揮中心這樣說

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然而，過去如孕婦確診，不論週數皆是送至醫院隔離，因此也有部分婦產科醫師對調整後的輕重症分流收治存有疑慮，認為懷孕未滿36週的孕婦，帶有染疫風險因子，應經過評估後再決定是否收治至醫院。
對此，指揮中心醫療應變組羅一均副組長也針對懷孕未滿36週孕婦分流細節，及收治至集檢所後的照顧模式進行說明：
(一)懷孕染疫之併發症風險高，近預產期者也隨時可能有生產照護需要，較不適合居家照護模式。
(二)孕婦如確診，先依週數（36週）及經第一線公衛人員評估後，分流到加強型集檢所/防疫旅館或醫院。至加強型集檢所/防疫旅館者，除每日健康關懷，負責醫院會例行照會婦產科醫師視訊或視情況到所會診，評估有需要住院觀察/治療者，會經綠色通道轉送醫院收治。
(三) 因應緊急醫療後送需求，所有加強型集檢所/防疫旅館均已與醫院設綠色通道，也都有後續醫療配套，包含檢傷及處理機制，請入住民眾安心。
羅一均強調，至集檢所集中收治並非只有隔離，於隔離期間也都會有健康關懷及健康評估，另外也會持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。
圖片來源/ 中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53431
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