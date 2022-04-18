今日來講股／操作台股電金兩樣情　金融續強、電子宜保守

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美股被Fed鷹派言論嚇趴、台積電法說行情失靈、再加上中國大陸部分城市持續封控，更有傳言要封到五一長假結束後，使台股欲振乏力、電子股更是一片綠油油。為此，啟發投顧分析師丁彥鈞表示，中國大陸封城可能只是一時的，是暫時性的議題，況且有許多電子公司都有備料，很多台廠也持續運作與生產。
不過丁彥鈞也坦言，雖然是暫時性的管控，但確實可能會影響部分台廠的4月營收，且目前運送有些限制，因此出貨時間也會遞延，但對全年整體影響不大。只是，大家必須要思考的是終端需求，如筆電、TV或智慧型手機等消費性電子產品，確實因通膨、消費力道減弱與疫情關係而需求減弱，包括筆電與TV都是在疫情剛爆發時有明顯的需求，但兩年過去了可能還不到換機潮。
至於新一週台股怎操作？丁彥鈞表示，如果要長期投資的話，得要去判斷他的獲利成長是一次性的還是長期性的，像是面板產業，面板因為疫情報價上漲，但他不會持續每一年價格都這麼高，因此他的股價可能創高之後會走跌，如今就開始破底。
丁彥鈞說航運也一樣，缺櫃塞港的情況都是因為疫情所造成的，之後預期有很多新的船會下水，供給會增加，因此運價肯定不會持續那麼高，之後會往下走，所以航運股的股價也是創高後往下。他提醒投資人要學會去判斷公司獲利上漲是一次性的還是長期性的。
那相對於面板與航運這兩個產業，金融股近期股價就比較強勢，因為升息效應讓金融機構的利差上升，而這個利差上升不是只有一年，只要之後不要降息，利率維持在高檔的話，那麼銀行獲利上升是有持續性的，股價就會相對比較強勢。
至於大家比較關心的電子股，丁彥鈞說可以從基本面、技術面與籌碼面來看。基本面，第一個有停工的影響、疫情的關係，因此表現沒有很好。技術面的話，股價持續破底，位於所有均線之下，技術面也不是很好。然後籌碼面，外資是持續賣出的，因此對於電子股他認為得保守謹慎。
丁彥鈞認為如果想要加碼電子股的話，應該要等技術面跟籌碼面轉佳的時候會比較合適，或是觀察美國費城半導體指數若止穩，那麼就可逐漸布局電子股。至於疫情概念股則建議做短，因為題材股往往都是炒一下之後又回歸基本面，隨時間慢慢過去，供需逐漸恢復平衡，部分疫情受惠概念股的獲利就會被打回原形，提醒投資人注意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。