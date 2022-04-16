《原子少年》360度零死角影片曝光　帥萌小鮮肉紅到日本

台灣最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，4月17即將首播，主題曲《原來的少年》上週曝光，80位少年穿著青春洋溢的校園制服勁歌熱舞，整齊劃一的帥氣舞姿，瞬間吸引所有網友關注，短時間在YouTube點閱率突破10萬瀏覽次，讓觀眾點燃了對新生代偶像的期待！有別於一般選秀節目共舞畫面，收看者沒有選擇權，《NOWnews今日新聞》派出團隊錄製少年們私下苦練主題曲的影片，獨家披露選手360度零死角的群練舞姿和魚眼視角，讓觀眾想看誰就看誰，獨一無二畫面讓網友直呼太酷炫了！





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▲《原子少年》公布主題曲，80人舞整齊度讓網友驚艷不已。（圖／野火娛樂提供）

《原子少年》從4,000多人裡挑選出80位傑出少年，依照專長、個人特質分為8大行球，不同行系展現出各自特色，4分多鐘主題曲甫曝光後，每個分組動作段落和位置各有不同，網友紛紛呼喊看不夠，尤其有80位新秀齊聚舞台，每位觀眾心有所好，都想一探喜愛的少年唱跳實力，為了滿足需求，《NOWnews今日新聞》早就安排選手們錄製360度影片，觀看者只要在影片上輕易動動手指頭，就能轉動畫面選擇想看的選手表演，讓每個成員的實力都不容忽視。





辛苦籌備一年的《原子少年》，隨著選手們的影片陸續曝光，掀起了全亞洲追星族的關注，少年們跳舞實力備受肯定，舞台規格及主題曲也深獲好評，第一支舞蹈釋出就讓人驚豔，讓人更加期待開播！即使語言不通的日本網友，都被台灣新興偶像們的魅力迷倒，開始在推特討論起各個選手表現，包括林煥鈞、洪禹翔、劉浩文、黃文廷等人都是熱搜人名，更驚人的是地球組員林佳辰已經有專屬粉絲群，每日拍攝其錄製節目上下班的出席模樣，紀錄服裝穿搭，人氣可見一斑。





▲《原子少年》尚未開播，就在網路掀起熱烈討論。（圖／翻攝臉書）

▲《原子少年》眾多舞蹈超群的選手，在日本引發關注。（圖／翻攝臉書）

《原子少年ATOM BOYZ》4月17日晚間10點將在《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道播出，當天除了節目的精采表現外，還會邀請成員獨家亮相直播，包括木星成員小宜（謝宜君）、陳治廷、土星成員林煥鈞、地球成員林佳辰、金星成員Nelson與《NOWnews今日新聞》的粉絲們互動，一同觀賞自己在《原子》的初登場舞台，精彩內容不可錯過！觀眾也別忘了第三輪人氣投票正在進行中，可透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績，誰能夠站在舞台上正式出道，都需要粉絲及觀眾的支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出





4/17起每週日晚間10點於《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





4/30起每週六晚間8點於三立都會台播出





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