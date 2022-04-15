新生兒「腸道菌群」影響免疫力！ 自然產、剖腹有差異

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臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師宋季純指出，嬰幼兒階段是這個系統分化發育的關鍵時期。根據研究發現，新生兒的腸道菌會因生產方式而有不同，以自然產娩出的新生兒，腸道以有益的雙歧桿菌為主，腸球菌、腸桿菌、克氏桿菌等致病菌較少；以剖腹產出的新生兒，腸道菌的多樣性則比較低，益菌也較少，使得T細胞的發育延遲、影響腸道上皮與黏膜的成熟，最終在長大後誘發發炎疾病、氣喘和食物過敏的機會也變高。
母乳哺餵 致病菌不易繁衍
宋季純指出，嬰兒的飲食型態也對腸道菌群有很大影響，以母乳哺餵為例，乳糖及母乳寡醣是母乳中第一和第三豐富的營養成分，接受母乳餵食的寶寶，腸道可以養出喜歡這兩種成分的乳酸桿菌和雙歧桿菌，代謝後所產生的短鏈脂肪酸能將腸道維持在較酸性的環境，不利腸道致病菌的繁衍；反觀配方奶餵食的寶寶，腸道菌群組成比較類似成人型態，會增加慢性發炎的疾病。
新生兒「腸道菌群」失衡 恐增敗血症風險
目前證據也指出，腸道菌群的失衡是疾病的成因之一，包括感染症（壞死性腸炎、新生兒敗血症）、腸道發炎（偽膜性大腸炎、克隆氏症）、腸躁症、過敏性疾病（氣喘）甚至肥胖都與此有關；也有研究證實，新生兒腸道菌群失調將導致免疫大將中性球的數量減少、危害對腸道對致病菌的抵抗力，最後增加新生兒敗血症的風險。
因此，各種影響嬰兒腸道菌群發育的因素，包括早產、剖腹產、抗生素使用、非母乳哺育等，都可能為新生兒蒙上潛在致命性感染的陰影。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53377
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