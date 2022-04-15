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名家論壇》鄭仲嵐／日本高物價與低經濟的內外交迫

▲日本外匯市場近來持續探低，15日出現126.5日圓左右對一美元的數字，持續更新近20年來的新低。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日本外匯市場近來持續探低，15日出現126.5日圓左右對一美元的數字，持續更新近20年來的新低。（圖／翻攝自Pixabay）

文/鄭仲嵐

2022-04-15 20:20:35

日本外匯市場近來持續探低，繼4月13日日圓對美元的匯率創下126.32日圓對一美元的數字後，15日再度出現126.5日圓左右對一美元的數字，持續更新近20年來的新低。

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日本財務大臣鈴木俊一，則在15日在內閣會議後的記者會上稱，「進口商品價格飆升下，商品卻不能完全轉嫁到價格上，可以說是『壞的貶值』吧」，認為外匯走勢持續惡化中，短期仍看不到回升跡象。鈴木俊一還補充「匯率的安定仍是最重要的。我們不希望出現特別激烈的變動」。

根據《日本經濟新聞》調查，不少專家學者仍是看壞未來日圓對美元的趨勢，甚至認為會掉到130日圓兌一美元。主要原因也是在於，日美兩國基準公債殖利率持續擴大，以及日本貿易收支不佳等，造成2月中以後日圓持續貶值，短短一個半月就貶了11日圓左右。

加上美國聯準會持續升息，日美兩國的金融政策出現根本性地不同，預料今後日圓貶值仍是意料之中。20年前的日圓對美元曾掉到135比一美元過。然而，與20年前相比最大的不同是，倚賴資源進口的日本，在這時也在原物料等方面面臨難關。

進口物價持續攀升

日圓持續貶值下，首先衝擊就是日本進口物價。以吉野家跟Linger Hut等大眾餐廳來說，麵粉、食用油等進口價持續攀升，讓業者不得不在4月的日本新財政年度調漲價格來因應。吉野家控股社長河村泰貴在接受採訪時也坦承「能夠先用國內食材代替的話我們就先用了」。

其中，隨著俄國進攻烏克蘭，各國實施制裁下，同時對日本也造成壓力。日本首相岸田文雄先前就表明，未來將分階段取消跟俄國採買天然氣，並且派遣外務大臣林芳正前往中東參訪，意圖強化石油供給。然而，這些階段性計畫還需時間，在這段時間能源的供給就直接反映到現實物價。

石油供給直接影響到物流輸送成本，包括無印良品、Uniqlo等都在4月起將部分商品調漲，有得衣服、褲子甚至一調就從1999日圓到2999日圓，漲幅近1000日圓。

對此，Uniqlo社長柳井正也在14日的說明會上坦言，消費者對價格最敏感，絕不能輕易調漲，但他稱「當原材料的價格上漲50%，都翻了三倍時，就不可能以現在的價格出售產品。既然我們是上市公司，就一定要盈利，同時要以盈利和增長為目標」。但也暗示未來的一年會視全球狀況，再度思考調整價格可能。

特別是在後疫情時代下，海外洽公與留學開始逐漸恢復，但日圓持續貶值，出遊費用自然持續上升。雖然日本逐漸放寬檢疫措施，愈來愈多日本人也重新赴海外，但在日圓貶值下，將影響到整體旅遊消費的心態。

「鴿派」日銀的態度

日圓持續強貶，讓日本中央銀行的態度也成為傳媒追逐的焦點。只是，日銀總裁黑田東彥仍稱「現在我國還是持續強力的貨幣寬鬆政策」，仍採取「鴿派」態度。鈴木俊一則是預計在20日前往華盛頓參加G20財長和央行行長會議，希望能救相關議題跟美國財政部商討。


回顧過去日圓走勢，在2011年三一一大地震發生前後，日圓兌美元仍有80幾比一美元的歷史。但是在2013年4月，日銀開始走「異次元級」貨幣寬鬆政策後，就一路狂貶到120日圓兌一美元，最後在2015年6月，日銀宣布要出手抑制貶值後，才開始慢慢回升。

然而，就在2016年11月川普當選後，日圓從一度回升到100多比一美元，又開始轉向載浮載沉。特別是新型冠狀病毒疫情蔓延下，國內外經濟都陷入不振，原先寄望東京奧運倚賴的外國人觀光收入也無法實現，政府當初投資大筆基礎建設也讓財政吃緊。

如今俄國侵略烏克蘭下，讓日本的石油、天然氣與小麥等原物料進口也出現吃緊。日本坊間目前也有暫時恢復核能發電來替代過高的能源進口成本。其中對於消費者的影響也會逐漸加深，對於日本今年的國內生產毛額（GDP），不少專家已經持悲觀態度。高物價與低迷經濟，預料將會籠罩日本到年底。



●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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