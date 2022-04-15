中職／樂天女孩孟潔、菲菲　首創雙人寫真

空靈系教主孟潔、回眸女神菲菲首創雙人寫真書，這本寫真書由不同型的兩位女性交織而成，孟潔代表日系可愛甜美仙女，菲菲代表韓系高挑個性女孩，讓讀者能一次珍藏，寫真書剛推出預購開賣即秒殺，佔據博客來、金石堂排行榜第一，排行榜久居不下，可見兩人的高人氣， 趁著疫情趨緩這次將在4/16舉行簽書會，只要有購買《bestie閨蜜》的粉絲朋友即可參加。
本書有別於一般寫真，裡面有許多兩位女孩互動場景、彼此情感交流展露，由知名攝影黃天仁大師的錦上添花，相輔相成產出一本動人寫真。過去兩位鮮少有拍寫真經驗，開始都有些不安，也面臨各自需要挑戰不熟悉的風格，多少有些怯生生，但經由黃天仁大師的帶領下，呈現給讀者的，是自然、放鬆的表演張力，這本書收錄各種風格，可愛、性感、俏皮、甜美、文靜，書中也能時常看到孟潔、菲菲一起嘻笑、打鬧的場景，讓讀者能感受到香氣四溢的閨蜜情。
此次的拍攝地點位在花蓮的海邊，事後孟潔回憶到，當時因為太陽太大，海灘的沙子被太陽曬得滾燙，腳快被煮熟了，但依舊忍著不適拍完，回來看照片發現，彼此的表情控管100分，可見當下的投入和敬業，這本盈滿女孩結晶的寶藏，趁著這次機會，還沒購買朋友們，趕緊買起來！
孟潔X菲菲 簽書會資訊：
日期：4/16(六)14:00-16:00
地點：板橋環球購物中心二樓戶外空地