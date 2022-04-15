「連枷胸」患者有福！　5月起治療醫材納健保

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健保署表示，臨床上，任何重擊胸壁的外在撞擊力，例如車禍、高處墜落、跌倒或運動傷害，都有可能造成肋骨骨折，也是最常見的胸部外傷之一，並以第4對至第10對肋骨相對較易受到鈍挫傷或骨折。
大部分單純性的肋骨骨折只是裂開，不需手術治療，肋骨會自行生長癒合，約需二到三個月時間；不過，對於多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」病患，會在胸壁產生一塊由多根肋骨片段與相連軟組織組成的浮動組織，常因局部劇烈疼痛而不敢正常呼吸，形成換氣不足與低血氧的現象，有可能造成呼吸衰竭而需要插管治療；斷裂錯位的肋骨也容易傷及肺部及血管，提高氣胸或胸腔大出血等併發症，整體死亡率約為10%～20%。
治療連枷胸 固定手術效果佳
健保署說明，外傷性肋骨骨折的治療通常以止痛藥跟避免肺部感染等保守性的症狀控制為主，而以往治療「連枷胸」手術是以鋼絲或一般骨板固定，但往往效果不佳。因此，健保署根據醫療科技評估報告，相較於保守非介入性治療，「連枷胸」病人接受固定手術之療效及安全性，各篇文獻之結論均顯示，所有療效指標分析結果皆傾向以接受固定手術的病人為佳，可顯著減少呼吸器使用天數、整體及加護病房住院天數、肺炎發生率及氣切處置使用率。
連枷胸手術 治療醫材納健保
健保署李伯璋署長強調，健保署持續努力將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保，將醫療資源妥適運用於不同科別領域之病患，以達到精進醫療照護品質及守護全民健康福祉之目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53414
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