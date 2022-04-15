基隆釣具行「騎樓放雜物」被罰15萬！檢舉人慘遭店家痛毆
基隆市一名邱姓男子（40歲），因不滿住家樓下的釣具行，屢屢將雜物堆積在騎樓，遂多次拍照檢舉，導致上個月釣具行被開罰金額高達15萬元。今天（15日）上午11時許，邱男又出現在騎樓試圖檢舉店家，不料卻被釣具行內3名男子發現，雙方因此爆發口腳，最後扭打在一起，造成邱男頭部掛彩，所幸送醫後無大礙。
據了解，邱男因不滿釣具行外總是堆放各種雜物，從去年起就經查檢舉，直至上月檢舉頻率又再度增加，讓警方平均一天會對釣具行開3到5張罰單。對此，店家則表示，自從被檢舉過後，就已經將大部分雜物都清空，剩下的水箱還在等環保局來載走，且騎樓空間十分寬裕，並沒有造成行走困難，之前也多次溝通過，但仍從早到晚被檢舉。
另外店家還提到，檢舉人的行為似乎別有所求，因其曾經說過，只要支持他選主委的話，檢舉次數就會變少。
大武崙派出所獲報後，立刻趕抵現場，並將3名動手男子帶回派出所，訊後依傷害罪、聚眾鬥毆罪將這3人移送基隆地檢署。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110