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挺新人拚初選！北市議員洪健益陪吳亞蓁、彭一書市場拜票

▲英系台北市議員洪健益今日陪同爭取民進黨新北市議員提名的吳亞蓁、彭一書，前往板橋、土城交界的瑞億、華德市場拜票。（圖／吳亞蓁提供）
▲英系台北市議員洪健益今日陪同爭取民進黨新北市議員提名的吳亞蓁、彭一書，前往板橋、土城交界的瑞億、華德市場拜票。（圖／吳亞蓁提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-15 23:07:092022-04-15 23:26:16

民進黨新北市第5選區（板橋）議員的初選競爭激烈，最後一刻登記初選的吳亞蓁，今（15）日由英系的台北市議員洪健益陪同，前往板橋、土城交界的瑞億、華德市場，與爭取民進黨新北市第8選區（土、樹、三、鶯）議員提名的彭一書共同拜票。

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爭取民進黨新北市第5選區（板橋）議員提名的吳亞蓁，今日由洪健益陪同前往市場跟婆婆、媽媽搏感情，雖然天空飄著細雨，卻不減民眾的熱情，收到許多溫暖的打氣；吳亞蓁說，其實這些委員、議員都是長期以來的好姐妹、好大哥、好前輩，以前常常幫他們主持造勢場，所以建立了一定的交情。

吳亞蓁除了有老闆兼同學的立委張宏陸力挺，文宣、看板在一週內產出外，立委吳秉叡、蘇巧慧、林淑芬也多次的陪同市場拜票或車隊掃街，前立委呂孫綾更在大雨中陪吳亞蓁在路口向鄉親打招呼；另中二選區立委補選勝出的立委林靜儀，因眾多候選人邀約行程滿檔，但也表示初選民調前會擠來幫忙輔選。

除了政治圈的好友力挺，金曲歌后詹雅雯也在養病過程中，特別為吳亞蓁錄製了拜票語音；吳亞蓁指出，這幾天跑行程，都有長輩跟他說，「有接到詹雅雯的電話，也會因為她的推薦支持吳亞蓁！」而她未來一定會更努力，希望爭取每一位選民的支持，拚初選、大選，用優質的問政與服務來回報大家。
 

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