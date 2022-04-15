挺新人拚初選！北市議員洪健益陪吳亞蓁、彭一書市場拜票
民進黨新北市第5選區（板橋）議員的初選競爭激烈，最後一刻登記初選的吳亞蓁，今（15）日由英系的台北市議員洪健益陪同，前往板橋、土城交界的瑞億、華德市場，與爭取民進黨新北市第8選區（土、樹、三、鶯）議員提名的彭一書共同拜票。
爭取民進黨新北市第5選區（板橋）議員提名的吳亞蓁，今日由洪健益陪同前往市場跟婆婆、媽媽搏感情，雖然天空飄著細雨，卻不減民眾的熱情，收到許多溫暖的打氣；吳亞蓁說，其實這些委員、議員都是長期以來的好姐妹、好大哥、好前輩，以前常常幫他們主持造勢場，所以建立了一定的交情。
吳亞蓁除了有老闆兼同學的立委張宏陸力挺，文宣、看板在一週內產出外，立委吳秉叡、蘇巧慧、林淑芬也多次的陪同市場拜票或車隊掃街，前立委呂孫綾更在大雨中陪吳亞蓁在路口向鄉親打招呼；另中二選區立委補選勝出的立委林靜儀，因眾多候選人邀約行程滿檔，但也表示初選民調前會擠來幫忙輔選。
除了政治圈的好友力挺，金曲歌后詹雅雯也在養病過程中，特別為吳亞蓁錄製了拜票語音；吳亞蓁指出，這幾天跑行程，都有長輩跟他說，「有接到詹雅雯的電話，也會因為她的推薦支持吳亞蓁！」而她未來一定會更努力，希望爭取每一位選民的支持，拚初選、大選，用優質的問政與服務來回報大家。