美呆！蘋果公布10張最佳微距照片　這些竟然都是手機拍的

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攝影師表示：「海玻璃歷經成千上萬英里海洋的沖刷，到達世界各地的海岸。我在海灘上散步，欣賞美麗的日落，決定收集一些小海玻璃片，嘗試 iPhone 13 Pro Max 微距攝影。」
Marco Colletta (義大利 Taranto) 作品〈The Cave〉(朱槿花)
攝影師表示：「花瓣的包圍形狀，加上濃重的陰影，讓我聯想到深邃、亟待探索的洞穴；我的攝影視角維持在花朵內部，希望朱槿花的自然構圖能夠讓我們充分感受到它局部的美麗。」
Prajwal Chougule (印度 Kolhapur, Maharashtra) 作品〈Art in Nature〉(蜘蛛網)
攝影師表示：「『黃金時段』是大自然最美好的時刻，蜘蛛網上的露珠引起我的注意，乾燥的蜘蛛絲彷彿一條項鍊，上面的露珠像珍珠一樣閃閃發光，感覺就像大自然畫布上的一件藝術品。」
Daniel Olah (匈牙利布達佩斯) 作品〈A Drop of Freedom〉(百合花)
攝影師表示：「我的目標是突顯與百合相較之下的微小水滴，運用聚光燈拍攝深色背景中的百合花。我喜歡花的形狀；較低的花瓣有助於將焦點集中在中間部分，不僅突顯水滴，也突顯雄蕊。」
Trevor Collins (美國波士頓) 作品〈Leaf Illumination〉(琴葉榕)
攝影師表示：「這一次是在黃金時段，陽光直接照進我的窗戶，照亮每片葉子上的所有微小細胞。拍攝的葉子來自我桌子上一株琴葉榕，我整天都會看到它。」
Ashley Lee (美國舊金山) 作品〈Strawberry in Soda〉(草莓)
攝影師表示：「然後我把草莓放在裝了汽水的花瓶裡，慢慢的，草莓表面開始出現氣泡，質地完全改變。我對微距攝影能捕捉到的細節程度感到驚豔，可以看到汽水在草莓表面形成的氣泡。選擇草莓作是因為我喜歡明亮的紅色在黑色背景中突顯出來。鮮明對比將注意力集中在草莓還有上面的氣泡，使草莓看起來像是漂浮在太空中。」
Abhik Mondal (美國紐澤西 New Milford) 作品〈Volcanic Lava〉(向日葵)
攝影師表示：「有一天，我例行性晚間散步時，去了一家雜貨店，在那裡看到一束鮮花。 這朵美麗的向日葵以其錯綜複雜的細節引起我的注意，包括從中心到花瓣邊緣的對比色。我立刻決定把花束帶回家，記錄下它的美麗。」
Tom Reeves (美國紐約市) 作品〈Honeycomb〉(雪花)
攝影師表示：「這張照片是今年冬天早上和我們的小狗散步時，在曼哈頓河濱公園旁拍攝的。當她看到她的第一場雪而驚喜，我捕捉到這片小雪花落在她蜂蜜色濃密捲髮之間時的短暫晶格。」
Jirasak Panpiansin (泰國 Chaiyaphum 市) 作品〈Hidden Gem〉(露珠)
攝影師表示：「熱帶風暴過後，這顆微光閃閃的液態寶石巧妙地依偎在一片葉子底部，人眼幾乎察覺不到。然而，它真正的光彩透過 iPhone 鏡頭閃耀光芒。近距離看時，它以強烈的清晰度閃閃發光，捕捉來自初升太陽的光線，並放大下方葉脈的複雜自然幾何形狀。」
Hojisan (中國重慶) 的作品〈The Final Bloom〉(鬱金香)
攝影師表示：「這張照片是我 3 歲的兒子發現家裡鬱金香開花時，我拍下的。我和兒子一起欣賞這朵花，並拿出我的 iPhone，試著捕捉太陽碰觸花朵那一刻，在花瓣形成完美陰影。一會兒過後，一陣風把花瓣吹走了。雖然花期很短，但我捕捉到了鬱金香生命中最美好的時刻，這是大自然的饋贈。」