布林肯出訪巴拿馬　談移民與中國威脅

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同行官員包括美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），國務院西半球事務局助卿尼科爾斯（Brian Nichols），國務院人口、難民與移民助卿諾伊茲（Julieta Noyes），國際開發總署（USAID）拉美與加勒比海局助理署長艾斯科巴瑞（Marcela Escobari）等。
在巴拿馬期間，布林肯也會與巴國總統柯狄索（Laurentino Cortizo）、外長默尼斯（Erika Mouynes）會晤，談論經濟復甦、移民問題、難民保護與反貪腐等議題。雙方也會討論巴拿馬在防止民主倒退、促進人權與因應俄國侵烏議題上所扮演的區域領袖角色。
巴拿馬2017年6月與中華民國斷交，轉而承認中華人民共和國。有媒體今天在國務院舉辦的行前簡報會上詢問，布林肯此行是否會與巴國官員談論與台灣、中國的關係。
尼科爾斯回應指出，美國在西半球進行的所有對話，都會談論區域共享價值、尊重人權、法治、民主與透明度的重要性，希望對方了解中國提供的是什麼。他確信此議題也會是與巴拿馬政府討論的一部分。
尼科爾斯說，美中有強健商業關係，美方不是說不要與中國貿易往來，而是要「睜大雙眼」做事，知道談判內容為何，了解若對方是從事如5G等數據處理產業，數據會如何被中國與中企拿去使用。
他強調，這是美方與所有夥伴常有的對話，「我們只是希望人們處理這些議題時能具備充分知識，並且問對問題」。（編輯：周永捷）1110416