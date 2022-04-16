修憲綁大選 柯建銘籲國民黨「不要活在1218公投的過往」
中選會昨宣布，111年憲法修正案的複決案投票日期定於111年11月26日，與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書上指出，呼籲國民黨不要活在1218公投的過往，別成為台灣的「歷史罪人」。
立法院上月底通過18歲公民權修憲案後，由立法院公告半年，中選會也在昨日確定修憲案將在年底地方大選交由公民複決。不過相較於去年1218公投，公投綁大選最後結果為不同意，也讓國民黨認為民進黨要為雙標反省。
柯建銘表示，這是台灣憲政史上，首次交由公民複決的憲法修正案，換言之，生活在這塊土地上你我，都正在見證歷史。期望朝野各黨應該團結起來，共同號召全民支持18歲公民權的修憲公民複決，讓全民走進投票所創造歷史。
柯建銘指出，他要呼籲國民黨主席朱立倫以及前主席馬英九，不要活在1218公投的過往，更不要再找理由杯葛本次的公民複決，尤其朱立倫已經當了一次修憲的「逃兵總司令」，難道還要繼續當修憲的「詐騙集團首腦」？
柯建銘說，希望全民一同來監督國民黨，有無積極宣傳本次18歲公民權修憲公民複決投票，是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至。