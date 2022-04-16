北市輕症在家下週試辦 柯P：輕症靠「家中這款藥」可治
中央流行疫情指揮中心昨（15）日宣布新增本土確診1209例，病例數持續增加，為了避免拖垮醫療量能，輕症在家照護機制即將上路，新北市率先試辦，台北高雄也準備啟動。對此，台北市長柯文哲表示，北市輕症在家照護將在信義區先試辦，大部分輕症症狀靠家中常備藥「普拿疼」就可以對付。
北市輕症在家照護將由信義區率先試辦，條件是要有獨立衛浴、不要一戶擠一大堆人，未來如果疫情升溫，將會推行到全台北實施。柯文哲表示，北市防疫架構分三層，第一層要減少感染人數，萬一有感染還是收治專責旅館，因為大部分吃普拿疼都可以解決，少部分有更嚴重狀況才要送醫院，維持醫療量能。
至於Omicron感染常見5症狀包括頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛，指揮中心發言人莊人祥表示，符合輕症居家照護條件者，是可以在家中準備普拿疼來舒緩症狀。指揮官陳時中則補充，若是處方用藥還是需要由醫師開立處方。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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