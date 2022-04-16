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台股提前反應庫存調整雜音　法人建議保守看待、等待落底

▲在提前反應第二季季底電子股可能面臨的庫存調整雜音，台股似出現加速趕底，法人認為現階段建議偏向保守看待，等待落底。（圖／NOWnews資料照）
▲在提前反應第二季季底電子股可能面臨的庫存調整雜音，台股似出現加速趕底，法人認為現階段建議偏向保守看待，等待落底。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-16 09:19:18

台股昨（15）日開低走低，在提前反應第二季季底電子股可能面臨的庫存調整雜音，台股似出現加速趕底，盤中回測萬七，終場下跌241.47 點，收在17004.18 點，跌破5日線，成交值2681億元，周線連二黑。法人認為，中國封城以中性看待，但現階段建議偏向保守看待，等待落底、同時留意下半年或2023年成長股，或是部分評價面浮現、股價已反映最悲觀狀況的族群。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，電子股走勢仍相對承壓，觀察第二季以來台股表現，原本市場對於第二季底可能出現的庫存調整擔憂，明顯提前反應，致使近日出現較大波動、電子股表現相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，近期台股漲跌波動幅度都加大，主要仍是持續受到市場對於電子業的庫存修正、需求放緩等擔憂，加上中國封城時間延長，也加重市場對於需求影響擔憂程度、相關雜音變多，致使電子股相關似有出現加速趕底的跡象。

就題材及布局方向上，安聯投信台股團隊表示，聚焦結構性或具成長性的題材，如晶圓代工、ABF、IP、高速傳輸、受惠相關規格提升等族群；但具週期性、與景氣循環關聯度較高、或是對供需敏感度較高等族群，則需要留意市場需求放緩對於這類板塊的影響程度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在總經面，還是要關注烏俄戰事的後續發展，以及其對物價的影響程度；再來就是中國封城，不過目前偏向定調為短期事件，中性看待，主要還是應該關注在解封後、市場需求是否有回復或惡化。

此外，安聯投信台股團隊也提醒，現階段市場修正就是在反映晶圓代工上游訂單排隊放緩的況狀，所以接下來需要關注放緩情況是否有更惡化、趨緩或改善。

策略上，安聯投信台股團隊表示，由於第二季市場雜音、變數仍多，市場又提前反應、加速趕底，部分類股的籌碼面也在經歷不同程度的調整壓力，因此現階段建議偏向保守看待，等待落底、同時留意下半年或2023年成長股，或是部分評價面浮現、股價已反映最悲觀狀況的族群。

在資金面，安聯投信台股團隊表示，外資仍在調節，不過從調節力道、部分權值股的跌幅等各面向來看，外資的擔憂程度應該有在淡化。另一方面，也要留意籌碼面較亂的族群或標的。

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