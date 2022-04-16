馬斯克欲砸天價收購　推特祭「毒丸」防止惡意併購

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），14日開出約430億美元（折合新台幣約1.25兆）的天價，打算收購知名社群平台推特（twitter），並透露此舉不是為了賺錢，而是希望提供大眾一個「包容的自由言論」場所。不過，推特方面似乎也沒打算坐以待斃，於15日宣布祭出抵擋惡意收購的「毒丸」（poison pill）防禦措施。
綜合美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，就在馬斯克有意收購消息傳出的第2天，推特董事會就以全體表決的方式，一致通過一項「股東權利計畫」（shareholder rights plan），持續至明年4月14日；這類計畫通常被稱為「毒丸策略」，是防止惡意併購的常用手法。
報導指出，此舉是藉由稀釋收購實體的股份，來抵禦潛在的惡意收購行為，如果有人想將持股比例增加至15%以上，就會觸發毒丸，原有股東將可以用較低價格收購股份，使惡意併購者的成本增加。
推特的聲明指出：「這項權利計畫將降低任何實體、個人或團體透過公開市場取得掌控推特、卻未支付所有股東適當控制權溢價（control premium）的可能性。」
美國證券交易委員會上週提交的文件顯示，馬斯克已經擁有推特超過9%的股份，在馬斯克的持股公開後不久，推特的首席執行長就宣布了馬斯克加入董事會的計畫，但過沒幾天，馬斯克就改變了主意，不加入董事會。
馬斯克14日在TED大會（Ted Conference）上，談及收購推特一事，曾聲稱這無關推特的商業面向或是經濟性，而是為了確保推特能繼續成為民主社會的可靠言論平台；被問到若是收購失敗，是否有備案時，馬斯克則表示，自己還有許多想法，但要等到適當的時機才能說明。