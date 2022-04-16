內幕／蔣萬安選情冷、遭地方酸不懂市政　藍母雞恐換人當

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黨內人士認為，蔣萬安遲遲不正式宣佈參選北市長，一再拖延，不但綠營的攻擊不會少，也失去了很多可以好好論述政見的機會，更讓基層焦慮，找不到藍營母雞。
地方民代提及，日前文山區關愛之家女兒牆坍塌，蔣萬安也有到場，但就只是「看一下」而已，令地方有點傻眼；這其實是市政議題，牽涉到危老重建，理應可以提出很多議題的檢討，以及對市政的擘劃，結果蔣萬安卻什麼都沒提，令人質疑根本不懂市政。
另名黨內人士也提到，日前蔣萬安被可能對手黃珊珊攻擊蔣家後代身分時，台北市議員全數噤聲，無人要為蔣萬安辯護，這也是一個警訊，蔣萬安跟議會的連結不夠也不深，更缺乏溝通管道，以至於出事了，議員也不知道是否需要為蔣萬安說話，若這種情況一直延續到大選，必定對蔣萬安不利。
據了解，蔣萬安日前拜會台北市議會黨團，有議員就在會中建議，要與蔣萬安成立一個Line群組，未來若蔣萬安要提出什麼重大議題或政策，應事先告知，好讓市議員可以了解完整脈絡和想法，而不是永遠只能透過媒體得知，如此在對外回應時也比較能為蔣萬安辯護及口徑一致。
蔣萬安日前突然拋出中正紀念堂轉型又讓藍營捏出一把冷汗，輔選人士指出，在三腳督的選情下，就是要顧好基本盤，誰能拿到3成基本盤外加一些游離的中間選民，就會獲勝，但蔣萬安注重開拓票源，卻沒有固本，要是深藍不出來投票，就把台北市長拱手讓人。
黨內人士多建議，蔣萬安應改變選戰策略，在面對民進黨時，要展現「硬」起來的一面，對選民則要展現親和力，勤走基層，減少與選民的距離感，提出更多對市政願景的擘劃，才有機會穩住戰局。