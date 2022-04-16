邱于芸秀經濟部文件確認董座身分　喊讓台開恢復正常營運

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董事長邱于芸表示，感謝這陣子以來各界對台開的關切及協助，她將一本初衷，依法依章秉持公司治理信念，持續帶領台開團隊，讓公司營運早日步入正軌，展開台開新一頁經營。
台開指出，台開董事會已於今年3月15日接受鴻生法人董事代表改派書，該改派書乃該公司負責人邱志強在律師見證下所為，真實性無庸置疑，吳子嘉、邱復生、郭福進三人，當然解除董事職務。台開於董事會後隨即向經濟部商業司辦理董事變更登記，經濟部審查一切合法後，已於14日完成變更登記並公告。
台開指出，吳子嘉、邱復生、郭福進早已無董事身分，但一干人等持續藉事生亂，對外自行宣稱為台開公司負責人云云，極盡一切混淆視聽行為。像是吳子嘉假借「副董事長之名」恣意妄為，包括侵占公司重訊金鑰惡意發布不實重訊，盜用公司大小章，陸續發函給各政府機關，逕行變更多家子孫公司負責人登記，台開已就吳子嘉等人涉犯特別背信、偽造文書、加重竊盜罪、掏空等罪嫌，依法提起刑事告訴。
台開公司日前在吳子嘉干擾下所有運作全面停擺，不但惡性欺騙員工簽署資遣同意書，讓員工撤離辦公室，辦公室宛如廢墟；吳子嘉又去函德昌聯合會計師事務所阻擾財報公布作業，導致台開去年度財報無法如期完成。
台開表示，公司成立近60年，為我國歷史最悠久、土地開發資歷最厚實之企業，但從今年初以來，遭吳子嘉等人掣肘，違法亂紀情事一再發生，已嚴重造成金融市場交易混亂，侵害廣大股東及公司員工權益，更貶損公司長年累積之名譽。
對於吳子嘉的惡行導致台開公司蒙受重大損失，邱于芸董事長表示，在經濟部審查確認她為合法台開代表人，終結經營權之亂後，她將可以全心全意讓公司從廢墟中重建，後續將加速討回公司金鑰、帳戶、主機等資產，以遏止不法情事再度發生，同時啟動債務協商，並加速辦理財報申報等相關作業，讓台開逐步恢復正常營運。