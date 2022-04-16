中、西醫合併治療　癌症照護更完整

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台北榮總醫院傳統醫學部楊仁鄰主任表示，癌症診斷後，經由專科醫師評估後，接受手術、化療、放療或標靶等治療，由癌症治療所引起的腸胃不適、掉髮，以及療程中常出現的口乾、口腔潰瘍、腹瀉、便秘、疲勞、體重減輕等不適，以上症狀大都會使病患的生活品質下降、生心理問題增加，甚至無法使西醫之療完整，而使其預後惡化。
目前研究指出，配合使用中醫醫療對於癌症相關症狀來說能有效緩解，透過中醫的體質調理，提升病患的生活品質，進一步協助病患完成西醫療程而改善患者預後。
中醫藥輔助有時機 降低治療副作用
中醫藥在癌症輔助的時機，以患者整體的狀況，根據西醫癌症的癌症嚴重和治療方式，包括期數及正在接受的治療，是否有造成其他疲倦、腹脹、眠差等原因，並搭配中醫的望聞問切，配合中醫輔助治療，以減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整。
中、西醫聯手 放療、化療分工進擊
楊仁鄰進一步指出，目前中、西醫最常見的結合方式，是在放療和化療階段的分工。超過半數的放療患者會出現噁心嘔吐、骨髓抑制、心肝腎功能損害等症狀，中醫、中藥可以幫助患者減輕不良反應，解決消化道的不適，使患者以比較健康的身體承受化療；即便對於不能放化療，也不能手術的患者，比如老年人、心肝腎功能不好、體質弱的患者，應用中醫藥可以改善他們的臨床症狀，延長生存期，使他們帶瘤期間的生活品質更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53380
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