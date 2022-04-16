經濟風險遽增！疫情、封城多管齊下　外企考慮撤離中國

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報導指出，眼下的中國正面臨自2年多前新冠疫情在武漢爆發以來，最嚴峻的挑戰，特別是對中國國家主席習近平而言，因為這將重挫他的連任計畫，因此即使代價高昂，他仍不屈不撓的推行「動態清零」，一個地方哪怕只出現少數病例，也可能引發全面的控制。
不過，隨著疫情進入關鍵階段，有些城市已經封鎖了數週，有中國國家衛生高級官員警告，以上海為例，疫情並沒有隨著封控而得到有效控制，民怨沸騰的情況越發嚴重，中國共產黨將不得不努力應對經濟影響。新加坡國立大學李光耀公共政策學院的吳副教授（Alfred Wu）對《CNN》表示，經濟放緩是一個相當大的問題，因為中央政府總是利用所謂的經濟表現來增強自身合法性，不知他們將如何解釋經濟疲軟，但有一點很確定，即受苦的都會是人民。
分析人士也認為，北京相當謹慎，也相當聰明，懂得將民怨轉嫁給了地方政府，各地都有現成的代罪羔羊，許多地方官員承受著巨大的壓力，不斷有人在疫情期間被解僱或降職，而且官媒通常都會報導這類事情的細節。
日本第一大券商野村證券對中國經濟形勢的評估亦顯為悲觀，認為中國經濟疲軟的主因不是貨幣問題，而是供應鏈受阻和消費者缺乏信心，這麼多地方實施封控，此時人們最關注的問題主要在於供給，僅僅增加信貸、下調貸款利率，是無法有效提振終端消費的。
野村證券續指，中國有40多個城市目前還處於全部或者部分封控狀態，佔全國人口26.4%，佔全國GDP的40.3%，中國發生經濟衰退的風險正在增加。
另據《美國之音》報導，隨著中國病毒清零政策導致工廠關閉、經濟停擺，許多在中國的外商企業紛紛考慮撤離。根據北京和上海美國商會4月初發布的聯合調查，超過一半受訪者表示自身生產力下降、供應鏈中斷，預計今年的收入將會下跌；約81%受訪者則表示，疫情控制措施影響了他們招聘或留住合格員工的能力；並有約16%的受訪公司聲稱，考慮要將業務遷出中國。
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