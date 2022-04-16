國道驚見尖銳物！熱心長髮哥下車排除 後車團結幫擋超暖
台灣需要多一些正能量！國道1號仁德北上路段日前發生不明尖銳物遺落路面的事故，有一位熱心的長髮男駕駛將車停下，下車用手將尖銳物一一拾起丟向路中分隔島，替所有用路人清除路障，而後方駕駛也耐心停下等候，閃雙黃燈幫忙擋住來車，長髮哥將尖銳物清除完畢後不忘向後方比個讚，這一幕讓許多網友大讚「好心人一生平安～台灣最美的風景！」
有網友在臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享行車紀錄器影片，穿著黑衣的長髮男子，在快車道上迅速彎腰撿拾路面上四散的不明尖銳物，排除完畢後再趕緊小跑步上車，最後還替後方幫擋來車的駕駛比個讚。
這些散落尖銳物阻礙交通，遍佈兩個車道，駕駛只能繞道而行，若有人沒注意直接駛過，後果更不堪設想，長髮哥熱心出手，讓網友紛紛大讚，「祝福好心人一生平安」、「撿起來是好的，影片那些散落物真會造成駕車危險」、「最前端的駕駛還幫他擋車，大家都很熱心」、「他做了其他人不敢做的，致敬」、「台灣就是需要多一點這樣的人」、「雖然很危險，但這是最美的風景了」、「謝謝帥氣飄髮哥與後面配合的車主們，祝一生平安」、「一天又平安的過去了，感謝停車小帥哥的努力」。
另外也有人提醒，「真的是很熱心的好人，但也好危險」、「清除障礙物時，也得注意自身安全」、「發現掉落物，建議通報高公局處理」。而國道警察則表示，尖銳物散落事故發生在15日下午1點35分左右，高公局接獲通報後已派人員前往，障礙在2點左右排除完畢。長髮哥雖違反行人不得進入高速公路及快速公路規定，但因其是出於熱心為了排除掉落物，不會予以舉發，但呼籲民眾遇到類似狀況，請多加利用高速公路局1968專線電話或高速公路1968 APP通報路況，由工務人員前往排除，以免發生危險。（編輯：倪浩軒）