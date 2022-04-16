決戰大岡山　立委議員及邁盟成員團結相挺陳慶鴻

高雄市民進黨初選將在今（16）日中籤為此次初選激戰區選區大岡山，市議員參選人陳慶鴻今天與「邁向過半大聯盟」（下稱邁盟）成員及多位高雄在地立委、議員「回防」岡山，共同強調在地團結的力量，橫跨數個選區的委員及參選人於岡山壽天宮舉行誓師團結參拜。
「邁盟」為此次選戰一大亮點，由七個選區的參選人協力組成，其中大旗美九區林慧欣、左營楠梓區黃偵琳、鳳山區蘇致榮、前鎮小港黃彥毓，均已取得年底市議員選舉門票。
今天上午「邁盟」成員齊聚岡山區為最後一個進行初選的陳慶鴻打氣，除共同站路口與鄉親道早外，也特別到當地信仰中心壽天宮與多位立法委員及現任市議員一同參拜，祈求護佑高雄一切平安，也祈禱初選會有好結果，參拜結束後兵分多路向大岡山所有選區進發，為陳慶鴻拜票。
車隊共分三路，岡山、橋頭由在地深耕的立委邱志偉與議員邱俊憲、陳慶鴻與蘇致榮四人打頭陣，象徵闢開道路的尖刃領銜出發；梓官、彌陀、永安由左楠區立委劉世芳、議員李柏毅、黃偵琳、黃彥毓領軍；燕巢區則由立委賴瑞隆、議員簡煥宗與初次登場的陳慶鴻之妻領軍。三路車隊共發希望能成為陳慶鴻的最佳助選員。
陳慶鴻表示，此次初選空前激烈，今天邀請到前輩與夥伴們齊聚為自己打氣，特別是議員高閔琳今天也出席共同為自己加油，自已的感謝之情無以言表。陳慶鴻說，今日是最後一日的民進黨議員初選民調，各路參選人的紛爭應到此為止，不要再無的放矢隨意攻擊，在地團結、力拼議會過半，就是邁盟的目標，也是對高雄最好的方向。