18歲公民權複決綁大選 朱立倫：民進黨若有廉恥心應解釋
中選會決議將18歲公民權複決投票與今年九合一選舉投票合併舉行，國民黨主席朱立倫今（15）參加「2022讓生命發光－愛心園遊會」受訪時表示，現在已經證明當初國民黨堅持公投綁大選是對的，民進黨如果還有一點廉恥之心，應該跟大家說明自己過去的反對是錯的，他並強調推動不在籍投票，也是擴大參與的關鍵重點，民進黨應該解釋為何一直反對不在籍投票。
朱立倫表示，大家不要忘了，去年公投時，國民黨從頭到尾都立場一致，主張公投與大選在一起，反觀民進黨卻強力反對，現在證明國民黨是對的，民進黨如果稍微還有一點點廉恥之心，總是要跟大家說明一下，當時反對是錯的。
朱立倫說，現在總算有有智之士提出不在籍投票也是一個關鍵重點，為何要讓年輕人一定要返回戶籍地才能投票？既然要擴大參與，除了開放18歲公民權外，不在籍投票也是國民黨的一致主張，民進黨卻從頭擋到尾，民進黨可不可以向所有民眾解釋，為何反對不在籍投票？
至於國民黨智庫執行長柯志恩日前對外爆料，朱立倫曾經否認桃園市長要徵召國民黨立委呂玉玲，朱立倫則說，國民黨從頭到尾立場都是一致的，一定會以最科學的方法，最理性的分析，找出最強候選人，這是從北到南、從東到西，每一個縣市都一樣。
朱立倫也說，國民黨提醒所有要爭取連任的現任縣市長，一定要做好防疫工作，藍營縣市長絕對不會為了選舉、政治考量影響防疫，會堅定工作崗位