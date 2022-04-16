聯發科推IC設計學程　非本科系學子有機會培養第二專長

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聯發科與各大學合作推出的學程，分為「數位IC設計」及「類比/射頻IC設計」兩大主軸，分別規劃大學七門課及研究所四門課，除了各校既有師資，教授所有IC設計必備的基礎知識，同時再搭配由聯發科技專家至課堂分享業界實務經驗，充份體現產學合一的精神。目前合作學校包括台大、陽明交大、清大、成大、中興、台科大等，已有近千位學生報名參與，後續還有其他學校陸續響應加入，一起加速培育更多IC設計產業的未來菁英。
台灣科技電子業在全球扮演舉足輕重的角色，其中IC 設計業表現更是亮眼，是許多求職者的首選目標，然而非電子電機專業背景的求職者往往不得其門而入。一般來說，IC設計產業多半要求具備電子電機等專業背景，為持續培養及擴大台灣半導體產業人才，聯發科創新推動「IC設計學程」，除了希望電子電機專業背景學生持續精進相關專業科目與能力，也為其他理工學院學生規劃完整的學習藍圖，鼓勵學生延伸所學，培養第二專長，讓自己在未來職涯中多一個選項，成為跨界的IC設計產業菁英。
聯發科指出，在學期間如果能充份了解產業需求，提早累積實務經驗，相對同儕更容易贏得求職先機。聯發科推動的「IC設計學程」，就是為了協助在學學生更有效兼顧課業、論文研究與實務訓練的整合計畫。歡迎對IC設計領域有興趣，願意提早累積就業即戰力的同學把握機會，踴躍報名。
台灣少子化趨勢已逐漸影響高等教育學生人數，半導體產業人才供給也面臨質與量的雙重挑戰。國發會日前公布「2021-2023年重點產業人才供需調查及推估報告」，發現21項產業中，IC設計名列最缺人才的三大產業之一，新增需求人數占產業僱用人數比例為11.7%。聯發科期待藉由IC設計學程的創新規劃，加速培育人才，打造世界盃的研究團隊，為未來中長期菁英人才養成與育成，奠定雄厚基石。