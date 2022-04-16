不忍了？統神國動驚傳兄弟互毆 「場面火爆」多人拉不住
知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，和他的親哥哥「國動」張葦航，在鏡頭前效果十足，互相吵架嘴砲的情節，大家早已見怪不怪，都知情兄弟倆私底下也是互動良好。怎料，兄弟倆日前竟然大打出手，影片曝光後，讓粉絲們全都嚇壞。
國動15日在臉書上突然PO出一段影片嗆聲，「黑！沒關係，你就繼續嘴砲沒關係，老李已經很久沒開踹，都搔癢難耐了，不要以為你骨質疏鬆我就不敢踹，K到你哭著說不要，真的是沒看過我發飆欸」。
只見影片中，和國動吵架打架的人，正是他的親弟弟統神，場面看來相當火爆，旁邊的人群怎麼拉、怎麼勸都無法阻止。而統神也在同一時間發文回應，「可憐哪！越想越不爽，全身都燥起來，不要再說年輕人肝火旺，反正大家就愛看戲」。
但奇怪的是，兩人不僅不約而同發文嗆聲，更同時提到4/17號再來說明，而且短短10秒的影片裡，還有機器在拍攝，影片末端兩人還疑似笑場，讓人不禁懷疑，可能又是遊戲廠商或是為了工作做的宣傳。
畫面曝光後，除了少數不知情而嚇壞的網友以外，大多人都是笑著表示，「好像兩個酒桶亂撞，呼幾呼幾蹦嘎！」「希望胞弟的鼻樑還健在」、「不愧是經過兩廳院三維戲劇訓練過後的演技」、「第一次看到有人打架不揮拳，用肚子頂的…」、「重量級畫面」、「讓我想起早期綜藝節目裡，穿氣球相撲手服的段子」。（編輯：詹鎰睿）