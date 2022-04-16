盧秀燕向孫生、鼓鼓道歉　感謝這3藝人卻漏了在地天團

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玖壹壹所屬的混血兒娛樂立即證實，玖壹壹和旗下的臭屁嬰仔、艾文、潤少、草屯囝仔都出席了該場活動，已經進行PCR檢測，結果均為陰性。隨後沈玉琳、郭靜、陳芳語也透過經紀公司表示，快篩結果均是陰性，詹惟中則是自己的IG發佈限動表示快篩陰性。但藝人鼓鼓、孫生聞訊均表示，自己並未出席該活動，質疑疫調內容有誤。
盧秀燕上午到豐原區豐圳里活動中心快打站，視察青壯年施打第3劑莫德納的情形，她主動表示：「造成孫生、鼓鼓少數藝人朋友的困擾，感到非常的抱歉，至於廠商提供的名單為什麼有出入，我們會再了解，也呼籲出入該場活動的民眾、藝人們，趕快去篩檢以保護安全。」盧秀燕特別點名沈玉琳、郭靜、詹惟中等藝人，「這幾位已經去篩檢，謝謝他們的配合，他們都是防疫的優等生。」
據台中市政府了解，該場由海頓科技公司主辦的「礦癮COIN CENTER發表會」招商活動，4月9日在烏日高鐵站附近的臻愛婚宴會館2樓席開50多桌，約有500人參加。台中市新聞局長鄭照新表示，會館提供的實聯制資料只有200多名賓客。他表示如果未落實實聯制，將依違反《傳染病防治法》處以3千元以上1萬5千元以下罰款，如業者未配合或疫調不實，將處6萬元以上30萬元以下的罰鍰。