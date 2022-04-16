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盧秀燕向孫生、鼓鼓道歉　感謝這3藝人卻漏了在地天團

▲台中市長盧秀燕對疫調出包一事，公開向相關藝人道歉。（圖／台中市政府提供，2022.04.16）
▲台中市長盧秀燕對疫調出包一事，公開向相關藝人道歉。（圖／台中市政府提供，2022.04.16）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-16 13:25:10

台中市政府疫調出包，20多名藝人被指出席有確診者足跡的虛擬幣發表會，但遭點名的鼓鼓（呂思緯）、孫生卻先後表示自己未到場。台中市長盧秀燕今（16日）上午對造成藝人困擾公開表示抱歉，同時點名沈玉琳、郭靜、詹惟中等人，主動配合篩檢是防疫優等生，卻漏了最早發佈檢測結果的台中在地藝人團體玖壹壹。

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上週六在烏日區舉辦的一場虛擬貨幣發表會，傳出3位民眾確診。台中市政府昨下午公佈當日參與表演的15組藝人，包括沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、林利豪、陳芳語、郭靜、IVAN艾文、潤少、鼓鼓、孫生等11位藝人，以及one band樂團、草屯嬰仔、玖壹壹、臭屁嬰仔等4個團體，呼籲他們盡速前往篩檢。

玖壹壹所屬的混血兒娛樂立即證實，玖壹壹和旗下的臭屁嬰仔、艾文、潤少、草屯囝仔都出席了該場活動，已經進行PCR檢測，結果均為陰性。隨後沈玉琳、郭靜、陳芳語也透過經紀公司表示，快篩結果均是陰性，詹惟中則是自己的IG發佈限動表示快篩陰性。但藝人鼓鼓、孫生聞訊均表示，自己並未出席該活動，質疑疫調內容有誤。

▲經紀公司證實玖壹壹等人參與該場發表會表演，且已完成PCR檢測。(翻攝JUKSY)
▲經紀公司證實玖壹壹等人參與該場發表會表演，且已完成PCR檢測。(翻攝JUKSY)
盧秀燕上午到豐原區豐圳里活動中心快打站，視察青壯年施打第3劑莫德納的情形，她主動表示：「造成孫生、鼓鼓少數藝人朋友的困擾，感到非常的抱歉，至於廠商提供的名單為什麼有出入，我們會再了解，也呼籲出入該場活動的民眾、藝人們，趕快去篩檢以保護安全。」盧秀燕特別點名沈玉琳、郭靜、詹惟中等藝人，「這幾位已經去篩檢，謝謝他們的配合，他們都是防疫的優等生。」

據台中市政府了解，該場由海頓科技公司主辦的「礦癮COIN CENTER發表會」招商活動，4月9日在烏日高鐵站附近的臻愛婚宴會館2樓席開50多桌，約有500人參加。台中市新聞局長鄭照新表示，會館提供的實聯制資料只有200多名賓客。他表示如果未落實實聯制，將依違反《傳染病防治法》處以3千元以上1萬5千元以下罰款，如業者未配合或疫調不實，將處6萬元以上30萬元以下的罰鍰。

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