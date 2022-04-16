本土＋1199例！分布19縣市 新北增434最多、台北增206
中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1199例本土個案及152例境外移入，另確診個案無新增死亡。確診個案分佈19縣市，新北市新增434例、台北市新增206例、桃園市新增159例，其他縣市都沒有破百。
各縣市病例統計如下：新北市(434例)，臺北市(206例)，桃園市(159例)，基隆市(92例)，高雄市(60例)，花蓮縣(55例)，臺中市(40例)，宜蘭縣(39例)，臺南市(29例)，彰化縣(16例)，新竹縣(15例)，苗栗縣及屏東縣(各12例)，新竹市(10例)，臺東縣(7例)，雲林縣及南投縣(各5例)，嘉義市(2例)，嘉義縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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