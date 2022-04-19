本土疫情已難控？感染科醫：台灣撐到今天很不容易

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對此，陳宜君表示，國外疫情上升更快，而本土社區化疫情，已可預見發生疫調匡列困難的情況，疫情上升速度是否能被接受，端視民眾的期望值以及現實感，台灣能夠辛苦撐到今天，已經很不容易。「一定會有損傷，我們很不喜歡看到的情形！」陳宜君指出，雖然即使確診，大部分的人都會恢復，但還不知道誰會因確診而產生併發症、後遺症或死亡，而這樣的情況也一定會排擠日常的醫療及資源。
陳宜君直言，少數人不願意遵守政府的政策，可能是個人的無心，或是刻意的忽略，而導致疫情流行，但疫病一旦擴散出去，想要像去年5至7月本土大流行時收網控制下來，「沒有人可以打包票」。她更提及，「有多少人知道，去年5至7月我們感管人員、多少防疫人員長期加班、熬夜的付出」，多數經常互動的衛生單位人員也因為離職等因素已經更換第三輪。
疫情至今難以清零，台灣社會也有越來越多聲音喊出應趕快與疫情共存，不過，陳宜君點出問題：「大家不太了解與病毒共存的前提及限制！」她提到，目前雖有疫苗，但很多民眾卻不接種，而藥物因為產能有限，下了訂單卻拿不到，數量仍然不夠，值得注意的是，嬰幼兒因為沒有臨床試驗支持此年齡層的安全及療效，至今仍沒有疫苗可打，也沒有藥物。「現今防疫有政策，也要有執行細節，更重要的是，要有人執行。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。