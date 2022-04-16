國內首見重症童 羅一鈞揭「4大警示徵兆」：須即刻送醫
中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布新增一例重症個案，是新北市的2歲男童，也是目前首例兒童出現重症的案例，出現急性腦膜炎併多重器官異常，目前仍在加護病房救治。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，確診常見4大症狀為喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而四大警示徵兆為，喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清/抽搐、皮膚/嘴唇/指甲床發青，若出現就須儘速通報送醫。
國內出現首例兒童重症引發外界關注，羅一鈞提醒家長，確診COVID-19常見的4大症狀為喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而如果出現4大「警示徵兆」就可能代表病情嚴重，包括喘氣/呼吸困難，可能代表有感染肺炎；若有持續胸痛/胸悶，代表可能影響心肺功能。
若出現意識不清/抽搐，可能是腦炎全身性感染的警兆，而嘴唇/指甲床或皮膚發青、冒冷汗，這可能是休克缺氧的警示徵兆，上述這些警兆都要特別留意，若觀察到孩子有類似狀況就要即刻打119通報送醫。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。