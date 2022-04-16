已與北約交戰！俄女怒稱第3次大戰：想把我們從地球抹除
俄烏戰爭持續將近2個月，戰事持續膠著，俄羅斯黑海艦隊「莫斯科號」（Moskva）還被擊沉，再次打擊俄軍士氣，俄羅斯有國家電視台的主持人表示，俄羅斯已經等於是在和北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）作戰，第3次世界大戰已經開始。
綜合《每日郵報》等外媒報導，俄羅斯國家電視台《Rossiya 1》主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）近日表示，在俄羅斯軍艦「莫斯科號」被擊沉之後，第3次世界大戰其實就已經開始。
斯卡貝耶娃在節目上指出，俄烏戰事的升級，已經可以說是一場全球性的戰爭衝突，並聲稱俄羅斯正與「北約的裝備，即使不是北約本身」作戰，堅持克里姆林宮必須做出回應，比如在烏克蘭首都基輔使用核武。
除了斯卡貝耶娃，俄羅斯國家電視的另一檔節目《時間將會證明》（Vremya Pokazhet，知名政治脫口秀），主持人羅賽娃（Olesya Loseva）也表示，在確認「莫斯科號」沉沒後，西方陣營就認為，俄羅斯是個不配出現在世界地圖上的國家，所有俄羅斯人都應該從地球上消失。
羅賽娃並痛批，西方正在向烏克蘭提供「數以萬計的武器」，基輔當局正在進行更多血腥、可怕、難以想像的挑釁行為；還說烏克蘭人很高興看到俄軍出現在自己的國家，因為他們將俄軍視為「真正的解放者」。