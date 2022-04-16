2歲男童染疫！重症併「急性腦膜炎」 加護病房插管搶救
中央流行疫情指揮中心今天（16日）宣布，本土新增1199例個案，同時也暴增10例中重症個案，其中1名為2歲確診男童（案30977），家屬13日發現其出現高燒重症後，緊急求助於衛生單位；經雙和醫院診斷，男童已出現急性腦膜炎併多重器官異常等症狀，目前仍在加護病房治療中，由於病況不樂觀，亦有消息指出，男童家屬已簽下放棄急救同意書。
衛生局表示，男童父親在新竹工作，平時男童則與母親、姊姊同住新北，其父親因同事確診在13日匡列採檢陽性，男童也同被列為匡列者；男童13日晚間出現發燒症狀，隔天上午便由母親帶領前往醫院採檢，同日晚間18時許，衛生局與男童母親連繫後，確認其狀況不佳，遂立刻由119送醫，院方也在18時37分通報男童為確診個案。
指揮中心指揮中心醫療應邊組副組長羅一鈞說明，該案男童過去無慢性病史，也沒有接種過疫苗，14日採檢確診，當天即入住加護病房治療，因其出現急性腦癌等症狀，當下已使用呼吸器、免疫調節劑等治療，現在院方仍積極搶救中。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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