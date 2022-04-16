黃金週長假恐催化疫情擴大　日本政府繃緊神經

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沖繩縣最近一週每10萬人口新增染疫數約625人，居日本各地之冠，遠高於第2名東京都的374人。在日本2021年底開始流行第6波疫情時，沖繩縣也是第一個疫情升溫的地方。
厚生勞動省專家會議主席脇田隆字13日示警說，目前沖繩縣是日本各地感染等級最嚴重的地方；日本政府已派聯絡員前往沖繩縣負責協調。
只要當地專用病床使用率達60%，沖繩縣政府將檢討是否籲請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」。而從專用病床使用率14日已達48%來看，有看法認為，進入60%的「危險水域」只是時間問題。
不過，儘管面對疫情升溫，日本政府考量到夏天將舉行的參議院大選，為避免出現對選情不利的風險，目前對再度實施重點措施仍持慎重態度。
山際14日跟沖繩縣知事玉城丹尼與行視訊會議時，強烈要求沖繩縣應加速第3劑疫苗接種工作，因為沖繩縣接種第3劑疫苗的比率僅35%，比全國平均低了12個百分點，在日本各地吊車尾。首相官邸相關人士就說，「該做的事沒做，不能因此就適用重點措施」。
不僅沖繩，九州等地方目前疫情反彈跡象同樣明顯，是專家直言第7波已到來的困難局面。儘管岸田日前在國會明白表示，現階段並非馬上實施重點措施的必要狀況，但隨著黃金週長假人潮大量移動，人際接觸必然進一步增加，讓岸田身旁人士也對黃金週收假後的疫情擴大難掩憂慮。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110416