猴猴也是貓奴？牠輕輕撫摸「眼神充滿溫柔」 畫面超暖
貓貓的魅力究竟誰能抵擋？國外網友家養有貓咪和一隻猴子，近期家裡來了一隻小奶貓，猴子似乎對這小小生物很有興趣，時不時就會睜著眼睛觀察，偶爾會慢慢地伸出手，試探性地撫摸貓咪，兩隻動物其樂融融相處的模樣融化許多人的心。
國外這隻猴子對家裡新來的小貓咪非常好奇，主人對此現象感到有趣，會在人類陪同下讓兩隻接觸，而猴猴面對著小小生物，用小心翼翼的態度慢慢親近，手就像在觸碰易碎物品般，輕輕地撫上貓咪的頭部，令眾人看了相當暖心。
不過小貓後續仍是由其他家庭領養走，因該網友家中已養有多隻動物，且主人解釋，這隻猴子所表現的行為並非母性外露，而是像個孩子一般，對沒看過的東西相當好奇，所以左看右看、上摸下摸，雖在人類的陪同下動作溫柔，但偶爾還是會看到牠將手伸像貓咪的眼球，似乎想搞懂為何「這東西」會轉動。主人更說，他們曾親眼目睹一隻猴子抓到烏鴉，而後坐在原地將烏鴉眼睛挖出的案例，猴子雖然沒有壞心，但有時做出的事相當殘忍。
網友回覆「我愛上了這個可愛又溫柔的小傢伙！」、「牠的美甲比大多數現代年輕女性都好」、「很可愛的畫面，但故事很真實」、「不管怎麼說都要幸福」。 （編輯：李惠婷）