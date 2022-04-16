COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

猴猴也是貓奴？牠輕輕撫摸「眼神充滿溫柔」　畫面超暖

▲猴猴也是貓奴？牠輕輕撫摸，眼神充滿溫柔，畫面超暖心。（圖／Instagram：frau.luda）
▲猴猴也是貓奴？牠輕輕撫摸，眼神充滿溫柔，畫面超暖心。（圖／Instagram：frau.luda）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 16:14:31

貓貓的魅力究竟誰能抵擋？國外網友家養有貓咪和一隻猴子，近期家裡來了一隻小奶貓，猴子似乎對這小小生物很有興趣，時不時就會睜著眼睛觀察，偶爾會慢慢地伸出手，試探性地撫摸貓咪，兩隻動物其樂融融相處的模樣融化許多人的心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲猴猴轉過頭，眼神溫柔地看著貓咪。（圖／Instagram：frau.luda） 
▲猴猴轉過頭，眼神溫柔地看著貓咪。（圖／Instagram：frau.luda） 
▲近距離觀察貓咪在看什麼。（圖／Instagram：frau.luda） 
▲近距離觀察貓咪在看什麼。（圖／Instagram：frau.luda） 
國外這隻猴子對家裡新來的小貓咪非常好奇，主人對此現象感到有趣，會在人類陪同下讓兩隻接觸，而猴猴面對著小小生物，用小心翼翼的態度慢慢親近，手就像在觸碰易碎物品般，輕輕地撫上貓咪的頭部，令眾人看了相當暖心。

不過小貓後續仍是由其他家庭領養走，因該網友家中已養有多隻動物，且主人解釋，這隻猴子所表現的行為並非母性外露，而是像個孩子一般，對沒看過的東西相當好奇，所以左看右看、上摸下摸，雖在人類的陪同下動作溫柔，但偶爾還是會看到牠將手伸像貓咪的眼球，似乎想搞懂為何「這東西」會轉動。主人更說，他們曾親眼目睹一隻猴子抓到烏鴉，而後坐在原地將烏鴉眼睛挖出的案例，猴子雖然沒有壞心，但有時做出的事相當殘忍。

▲猴子輕輕摸上貓咪的頭部。（圖／Instagram：frau.luda）
▲猴子輕輕摸上貓咪的頭部。（圖／Instagram：frau.luda）
▲小貓後續尤其它家庭收養囉！（圖／Instagram：frau.luda）
▲小貓後續尤其它家庭收養囉！（圖／Instagram：frau.luda）
網友回覆「我愛上了這個可愛又溫柔的小傢伙！」、「牠的美甲比大多數現代年輕女性都好」、「很可愛的畫面，但故事很真實」、「不管怎麼說都要幸福」。 （編輯：李惠婷） 


松鼠媽入住全紀錄！黑貓警衛「默默守護」：今天生了嗎？

必須面對面！飼主睡覺翻身「撒嬌貓不服」　一早鬥Ｎ百遍

裝死看寵物反應！貓狗「表現大不同」　飼主躺地尷尬了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀