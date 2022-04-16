高雄市今新增58例確診　市長陳其邁將啟動居家照護

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潘炤穎指出，外縣市旅遊史個案，台北3例，案32382（4月6日至4月11日）、案33069（4月9日至4月10日）、案33072（4月12日）；南投1例，案33076（4月2日至4月5日），清明連假回到家鄉，同時與來自各地的家族成員接觸；花蓮1例，案32378（4月9日至4月10日）到花蓮高風險特定場域，因而染疫。
屏東1例，案33081為1名血液透析患者，常規在屏東就醫，1週3次往返屏東，因負責載運司機染疫，因此被感染，目前該個案已被安置到指定應變醫院，進行常規透析。
潘炤穎也指出，複驗中1例，案33073於3月27日自越南入境，因為要出境自費採檢呈陽性、Ct33.4，因為研判上有些疑義，因此再次採檢以釐清是否為就案。
隨後，陳其邁也公布高雄市確診者居家照護流程，首先，居家照護中心會先評估是否為65歲以下，是否能夠一人一室，是否為輕症、無懷孕36周以上或洗腎，以及家人未超過4位，若不符合，就會到23家專責醫院或加強型防疫旅館；假如符合上述條件，就會進入照護體系。
陳其邁指出，符合居家照護的確診者，市府會指派專責診所負責，由基層診所進行視訊診療評估，由診所每天主動醫療關懷，若身體無不適症狀，居家照護會持續至解除隔離為止，隔離前會進行快篩或PCR，並進行7天自主健康管理。
若在居家照護過程中，身體出現不適症狀，確診者可打電話至專責的基層診所，由醫師負責診治，若是較緊急的醫療狀況，也可直撥醫療照護中心，有24小時醫護輪值，很嚴重的話，會立刻後送處理；假如有慢性病、糖尿病或是痔瘡發作，可進行通訊診療。
陳其邁指出，高雄市居家照護預計周一開始實施，會先從陰轉陽個案做起，因為個案在居家隔離或居家檢疫中，移動少也較安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。