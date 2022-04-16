因為他們的出現　讓大岡山的參選人陳慶鴻哭了

「邁向過半大聯盟」成員前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜及大寮林園市議員參選人洪村銘在今（16）日順利通過初選後，立刻前往大岡山為即將進行最後民調的夥伴陳慶鴻加油打氣。其他邁盟的夥伴包括林慧欣、黃彥毓、蘇致榮以及黃偵琳也全部到齊。對於夥伴們最後一天齊聚岡山共同支援到最後一刻，陳慶鴻忍不住哽咽表示，非常謝謝大家幫忙!
對於夥伴們最後一天全部集結共同支援陳慶鴻掃街拜票到最後一刻，想起一路的艱辛，陳慶鴻也忍不住哽咽回應，真的非常謝謝大家這麼幫忙，夥伴們的付出讓他十分感動，直到最後一刻，儘管臉已曬出白口罩、手也曬出黑手套痕跡，但眾兄弟姊妹也都陪著他一起流汗到現在，這樣的感情是任何團隊都比不上的。
陳慶鴻也跟大岡山鄉親請託，這十年的服務讓他收穫良多，希望有機會能夠進入市議會，成為大岡山的即戰力，幫鄉親爭取更多建設跟資源。陳慶鴻最後也感性說到，大岡山選區有六個行政區，過去從來不曾露面的太太，今天特別站出來當他的分身，幫他一起車隊拜票，讓他十分心疼又感動，也謝謝這段期間兒子親自繪圖鼓勵以及家人包容跟體諒，這些將成為他更努力為大岡山鄉親努力的最大動力。
湯詠瑜表示，感謝鄉親的支持跟鼓勵，讓她通過初選，未來會秉持在地的熱情、法律的專業和國際的經驗，做一個市民的辯護人，為鄉親爭取最佳利益。湯詠瑜表示，今天來到大岡山地區，為邁盟的夥伴，最資深的新人陳慶鴻加油打氣，拜託所有大岡山的親朋好友，晚上6點到10點半接到民調電話，請大聲說出「我唯一支持 陳慶鴻」。
洪村銘表示，感謝大寮林園區的鄉親昨晚幫村銘顧電話，並說出唯一支持洪村銘，讓他在充滿挑戰的初選選戰中，獲得鄉親支持、初選過關，未來會更加努力，勤走基層請益、提出完整的城市政見願景，用專業、執行力及對土地家鄉的使命，爭取最大支持。洪村銘表示今天晚上是大岡山的電話民調，拜託大岡山的鄉親支持有經驗、有能力、最資深的陳慶鴻，並再度呼籲，晚上電話民調懇請唯一支持。