台中虛擬幣發表會藝人少2位　阿妹演唱會染疫達5人

台中市臻愛花園飯店虛擬幣發表會疫調出包，台中市政府今（16日）公佈修正版出席藝人名單，將鼓鼓、孫生排除在外。市長盧秀燕表示，主辦單位錯給舊版名單，但另13組藝人是正確的，市府已一一聯絡上，感謝他們配合防疫進行快篩，目前通通是陰性。至於參加阿妹演唱會染疫的市民，今天再增一位現役軍人，累計已達5人。
盧秀燕今在防疫記者會中指出， 4月9日烏日臻愛花園飯店虛擬貨幣說明會及聚餐，廠商昨天提供舊版藝人名單給市府，其中孫生、鼓鼓確實沒有參加，她再次向2人表達歉意，但其他13組藝人名單是正確的，市府已一一聯絡上、了解他們的快篩結果都呈陰性。她呼籲實際參加該場理財說明會的群眾，盡快篩檢以保護自己的健康。
盧秀燕表示，昨天衛生局人員前往臻愛花園飯店查核，會館人員表示當日約有480人參與活動，皆有要求民眾掃描QR code才得進入會場，至於掃描筆數與實際人數有落差的原因，可能是因加註數字的方式記錄同行人數。衛生局將針對人數繼續查核，也將請主辦單位提供活動參加名單再度確認，如未配合或疫調不實，將依據《傳染病防治法》處新臺幣6萬以上、30萬以下罰鍰。
台中市衛生局長曾梓展表示，今天新增一名阿妹演唱會確診者，新增案33047是後備指揮部的30多歲職業軍人，他於4/12參加阿妹演唱會，成為台中市第5個因此確診者。