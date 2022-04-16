北京想藉反美轉移民怨　微博遭人民「逆向操作」酸爆

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然而，官方的這一系列行為，引發越來越多中國民眾不滿，大量微博網友借用官媒的反美操作，批評官方忽視上海危機和中國其他的社會問題，只知道用美國轉移焦點，官方宣傳熱搜話題陸續遭到洗版，許多留言都是在批評或諷刺北京當局。
報導提到，近日中國官方推廣的反美熱搜話題，微博留言區出現越來越多的不滿聲浪，有人罵中國人權情況差、還有人痛批官方處理上海疫情不力，只注重政績卻不在意民生：「我們雖然給人家門口貼封條，殺寵物，浪費醫療資源，讓更多急重症患者錯失治療，但我們的統計死亡數字可是0呢！」
除此以外，「徐州8孩母」事件也成為中國女權遭詬病之處，有網友在留言時還故意將中國與美國對調，變成：「美國女人被鐵鍊鎖起來生8個孩子，zf（政府）還給鎖她的男人蓋房子發補貼，美國zf真的太壞了，太可怕了，幸好我生在中國」，以達到反諷的效果。還有人在微博排行第2的熱門話題「美國用烏克蘭精神病患做實驗」下方留言開酸：「您是指8孩實驗嗎？」
其他網友則更直接指出，中國官媒利用反美情緒，轉移民眾對上海危機的注意力，就連一些本來就對美國沒好感的網友也看不下去，打下：「雖然美國虛偽的很不是什麼好東西，但是你這個時候把這個熱搜搬出來，也別裝什麼白蓮花了是不是。」
報導指出，這樣的微博越來越多，佔滿了該熱搜話題的版面，有些中國民眾將之稱為「414賽博遊行」，直到微博審查員終於將相關熱搜話題直接鎖死；儘管留言或發文可以不斷被刪除，但微博的審查系統，似乎還沒找到能提前阻止「賽博遊行」的方法，「Call me by your name（請以你的名字呼喚我）」、「偷著樂」等充滿諷刺意味的字眼也一度成為網上抗議活動的流行語。
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