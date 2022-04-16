中市本土確診40-1 　米其林頂級粵菜餐廳有足跡

台中市今（16日）新增40例本土確診個案，其中一例轉給外縣市，實際為39例。感染案例外縣市足跡或接觸確診者11例、已知群聚案23例、密切接觸者4例、疫調中1例。中市府即將實施分流辦公，市長盧秀燕指出，近來職場及校園感染比較多，且多來自外縣市足跡史，呼籲各大專院校留意群聚感染風險。
盧秀燕指出，台中市疫調發現，近來以職場及校園的個別感染居多，幾乎都是各自有外縣市足跡史，返回工作崗位或學校後出現症狀。校園群聚案部份，今天包含台中市一位私立科大的學生，以及另外一所私立科大的三名職員，各自到基隆、嘉義、小琉球等地旅遊後染疫。
職場傳播鏈也是另一個高峰，有5名公司職員4月8日到12日一同到高雄市策展，回到台中後陸續發病確診。另有3人在同一家傳產公司上班，一人有南投旅遊史，傳染給其他兩位同事。盧秀燕呼籲不管是大專院校或職場，應注意群聚感染風險，降低師生職員、活動密度，一起阻斷傳播鏈。台中市政府亦將自下週一起，實施分流辦公。
在個案足跡部分，有別於上星期多屬外地人愛去的旅遊點，近來多為在地人常出入的公共場所及知名餐廳，今天公佈方足跡點包括曾連續兩年獲米其林肯定的南屯區與玥樓頂級粵菜餐廳、西屯區頂粵吉品、西屯區櫻屋日本料理等。